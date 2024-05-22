https://ria.ru/20240522/palestina-1947656666.html

Египет приветствует решение Норвегии и Испании о признании Палестины

Египет приветствует решение Норвегии и Испании о признании Палестины - РИА Новости, 22.05.2024

Египет приветствует решение Норвегии и Испании о признании Палестины

Египет приветствует решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины и призывает другие страны к шагам в этом направлении, сообщается в заявлении... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:22

2024-05-22T14:22

2024-05-22T14:37

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педро санчес

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 22 мая - РИА Новости. Египет приветствует решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины и призывает другие страны к шагам в этом направлении, сообщается в заявлении министерства иностранных дел страны. "Арабская Республика Египет приветствует решение Норвегии, Ирландии и Испании об официальном признании Государства Палестина", - заявил египетский МИД. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. Министерство Египта подчеркнуло, что это является шагом в поддержку международных усилий, направленных на создание политического горизонта, который приведет к установлению палестинского государства. "Арабская Республика Египет призвал государства, которые еще не предприняли этот шаг, продвинуться вперед к признанию Государства Палестина", - отмечается в заявлении. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.

https://ria.ru/20240522/peskov-1947631193.html

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

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в мире, палестина, норвегия, ирландия, педро санчес, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет