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Франция считает несвоевременным признание палестинского государства - РИА Новости, 22.05.2024
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13:12 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/palestina-1947638839.html
Франция считает несвоевременным признание палестинского государства
Франция считает несвоевременным признание палестинского государства - РИА Новости, 22.05.2024
Франция считает несвоевременным признание палестинского государства
Франция считает, что сейчас неподходящий момент для признания палестинского государства, заявил глава МИД страны Стефан Сежурне. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:12
2024-05-22T13:12
в мире
франция
палестина
норвегия
стефан сежурне
евросоюз
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Франция считает, что сейчас неподходящий момент для признания палестинского государства, заявил глава МИД страны Стефан Сежурне. "Это решение должно быть полезным - другими словами, сделать возможными решающие подвижки в политическом плане. С этой точки зрения, оно должно произойти в подходящий момент, чтобы было "до" и "после", - заявил министр агентству Франс Пресс. По его словам, "для Франции нет табу" в признании палестинского государства, но на сегодняшний день "есть не все условия для того, чтобы это решение имело реальное значение" в мирном процессе путем создания двух государств. Ранее норвежская телерадиокомпания NRK сообщала, что Норвегия, как ожидается, признает Палестину 22 мая. Газета Irish Independent ранее сообщила, что Ирландия, как ожидается, официально признает палестинское государство в среду. В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://ria.ru/20240522/palestina-1947608750.html
https://radiosputnik.ru/20240522/palestina-1947599004.html
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в мире, франция, палестина, норвегия, стефан сежурне, евросоюз
В мире, Франция, Палестина, Норвегия, Стефан Сежурне, Евросоюз
Франция считает несвоевременным признание палестинского государства

Глава МИД Франции Сежурне: сейчас неподходящий момент для признания Палестины

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Франция считает, что сейчас неподходящий момент для признания палестинского государства, заявил глава МИД страны Стефан Сежурне.
"Это решение должно быть полезным - другими словами, сделать возможными решающие подвижки в политическом плане. С этой точки зрения, оно должно произойти в подходящий момент, чтобы было "до" и "после", - заявил министр агентству Франс Пресс.
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По его словам, "для Франции нет табу" в признании палестинского государства, но на сегодняшний день "есть не все условия для того, чтобы это решение имело реальное значение" в мирном процессе путем создания двух государств.
Ранее норвежская телерадиокомпания NRK сообщала, что Норвегия, как ожидается, признает Палестину 22 мая. Газета Irish Independent ранее сообщила, что Ирландия, как ожидается, официально признает палестинское государство в среду.
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В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
 
В миреФранцияПалестинаНорвегияСтефан СежурнеЕвросоюз
 
 
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