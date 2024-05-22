https://ria.ru/20240522/palestina-1947610743.html
Движение ХАМАС приветствовало заявления о признании Палестины
Движение ХАМАС приветствовало заявления о признании Палестины - РИА Новости, 22.05.2024
Движение ХАМАС приветствовало заявления о признании Палестины
Палестинское движение ХАМАС приветствует заявления Норвегии, Ирландии и Испании о признании государственности Палестины, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:44
2024-05-22T11:44
2024-05-22T12:40
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ТУНИС, 22 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС приветствует заявления Норвегии, Ирландии и Испании о признании государственности Палестины, говорится в заявлении организации."Исламское движение сопротивления (ХАМАС) приветствовало заявление Норвегии, Ирландии и Испании о признании Государства Палестина", - говорится в заявлении организации.В ХАМАС отметили, что считают заявления ряда европейских стран о признании государственности Палестины важным шагом на пути к утверждению права палестинцев на свою землю и созданию независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме."Мы призываем страны всего мира признать наши законные национальные права, поддержать борьбу нашего палестинского народа за освобождение и независимость и положить конец сионистской оккупации нашей земли", - говорится в заявлении.Ранее норвежская телерадиокомпания NRK сообщала, что Норвегия, как ожидается, признает Палестину 22 мая. Газета Irish Independent ранее сообщила, что Ирландия, как ожидается, официально признает палестинское государство в среду.В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://ria.ru/20240522/palestina-1947608750.html
https://ria.ru/20240522/izrail-1947585703.html
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
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в мире, норвегия, ирландия, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, евросоюз
В мире, Норвегия, Ирландия, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Евросоюз
Движение ХАМАС приветствовало заявления о признании Палестины
ХАМАС приветствует заявления Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины