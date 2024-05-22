https://ria.ru/20240522/palestina-1947603574.html
Турция поприветствовала признание Палестины рядом стран
Турция поприветствовала признание Палестины рядом стран - РИА Новости, 22.05.2024
Турция поприветствовала признание Палестины рядом стран
Турция приветствует объявления Испании, Ирландии и Норвегии о признании Палестины государством, считает это важным шагом, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:25
2024-05-22T11:25
2024-05-22T12:44
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Турция приветствует объявления Испании, Ирландии и Норвегии о признании Палестины государством, считает это важным шагом, говорится в заявлении МИД страны. Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции, трансляцию вёл телеканал Sky News. Как уточнил премьер-министр Испании Педро Санчес, королевство официально признает Палестину в следующий вторник, 28 мая. На сайте правительства Норвегии также уточняется, что решение Осло о признании вступит в силу 28 мая. "Мы очень рады, что Испания, Ирландия и Норвегия объявили о признании государства Палестина. Признание Палестины - это требование международного права, справедливости и совести. Это чрезвычайно важный шаг в плане восстановления узурпированных прав палестинского народа, находящегося под оккупацией, и достижения статуса, которого Палестина заслуживает в международном сообществе. Как Турция, мы будем продолжать прилагать усилия для того, чтобы больше стран признали Палестину", - говорится в заявлении. В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжелым последствиям". До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
https://ria.ru/20240522/izrail-1947585703.html
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в мире, здоровье - общество, палестина, ирландия, норвегия, педро санчес, исраэль кац, евросоюз, мид израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Здоровье - Общество, Палестина, Ирландия, Норвегия, Педро Санчес, Исраэль Кац, Евросоюз, МИД Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция поприветствовала признание Палестины рядом стран
МИД Турции: объявления о признании Палестины государством – это очень важный шаг