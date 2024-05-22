Рейтинг@Mail.ru
Норвегия признает Палестину в качестве государства - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 22.05.2024 (обновлено: 10:08 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/palestina-1947582466.html
Норвегия признает Палестину в качестве государства
Норвегия признает Палестину в качестве государства - РИА Новости, 22.05.2024
Норвегия признает Палестину в качестве государства
Норвегия признает Палестину в качестве государства, решение вступает в силу 28 мая. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:47
2024-05-22T10:08
в мире
норвегия
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947586233_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_36b64abf76c5f01da4869d4ff015aaeb.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Норвегия признает Палестину в качестве государства, решение вступает в силу 28 мая."Правительство Норвегии решило, что Норвегия признает Палестину в качестве государства", - говорится в заявлении на сайте норвежского правительства.Отмечается, что официальное признание палестинского государства вступит в силу 28 мая. В релизе указывается, что другие европейские страны также официально признают Палестину в этот же день.
https://ria.ru/20240506/finlyandiya-1944061056.html
норвегия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947586233_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_1ddcd7136b08d7b95c3e9325c7719eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, палестина
В мире, Норвегия, Палестина
Норвегия признает Палестину в качестве государства

Норвегия 28 мая признает Палестину в качестве государства

© iStock.com / EkelyОсло, Норвегия
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© iStock.com / Ekely
Осло, Норвегия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Норвегия признает Палестину в качестве государства, решение вступает в силу 28 мая.
"Правительство Норвегии решило, что Норвегия признает Палестину в качестве государства", - говорится в заявлении на сайте норвежского правительства.
Отмечается, что официальное признание палестинского государства вступит в силу 28 мая. В релизе указывается, что другие европейские страны также официально признают Палестину в этот же день.
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии
6 мая, 09:31
 
В миреНорвегияПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала