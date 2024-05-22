https://ria.ru/20240522/palestina-1947582466.html

Норвегия признает Палестину в качестве государства

Норвегия признает Палестину в качестве государства - РИА Новости, 22.05.2024

Норвегия признает Палестину в качестве государства

Норвегия признает Палестину в качестве государства, решение вступает в силу 28 мая. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:47

2024-05-22T09:47

2024-05-22T10:08

в мире

норвегия

палестина

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Норвегия признает Палестину в качестве государства, решение вступает в силу 28 мая."Правительство Норвегии решило, что Норвегия признает Палестину в качестве государства", - говорится в заявлении на сайте норвежского правительства.Отмечается, что официальное признание палестинского государства вступит в силу 28 мая. В релизе указывается, что другие европейские страны также официально признают Палестину в этот же день.

https://ria.ru/20240506/finlyandiya-1944061056.html

норвегия

палестина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, норвегия, палестина