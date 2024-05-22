https://ria.ru/20240522/palestina-1947582466.html
Норвегия признает Палестину в качестве государства
Норвегия признает Палестину в качестве государства - РИА Новости, 22.05.2024
Норвегия признает Палестину в качестве государства
Норвегия признает Палестину в качестве государства, решение вступает в силу 28 мая. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:47
2024-05-22T09:47
2024-05-22T10:08
в мире
норвегия
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947586233_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_36b64abf76c5f01da4869d4ff015aaeb.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Норвегия признает Палестину в качестве государства, решение вступает в силу 28 мая."Правительство Норвегии решило, что Норвегия признает Палестину в качестве государства", - говорится в заявлении на сайте норвежского правительства.Отмечается, что официальное признание палестинского государства вступит в силу 28 мая. В релизе указывается, что другие европейские страны также официально признают Палестину в этот же день.
https://ria.ru/20240506/finlyandiya-1944061056.html
норвегия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947586233_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_1ddcd7136b08d7b95c3e9325c7719eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, палестина
В мире, Норвегия, Палестина
Норвегия признает Палестину в качестве государства
Норвегия 28 мая признает Палестину в качестве государства