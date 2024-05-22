https://ria.ru/20240522/palestina-1947572249.html
СМИ сообщили, когда Норвегия заявит о признании Палестины
СМИ сообщили, когда Норвегия заявит о признании Палестины - РИА Новости, 22.05.2024
СМИ сообщили, когда Норвегия заявит о признании Палестины
Норвегия, как ожидается, признает Палестину 22 мая, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:42
2024-05-22T08:42
2024-05-22T10:15
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эспен барт эйде
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Норвегия, как ожидается, признает Палестину 22 мая, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил в интервью телеканалу TV2, что Норвегия может признать государственность Палестины уже этой весной. "Ожидается, что в среду правительство объявит о том, что Норвегия признает Палестину государством", - говорится в сообщении. Ранее газета Irish Independent сообщила, что Ирландия, как ожидается, официально признает палестинское государство в среду. В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://ria.ru/20240429/borrel-1943048633.html
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, норвегия, ирландия, эспен барт эйде, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Норвегия, Ирландия, Эспен Барт Эйде, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили, когда Норвегия заявит о признании Палестины
NRK: Норвегия, как ожидается, признает Палестину 22 мая