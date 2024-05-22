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СМИ сообщили, когда Норвегия заявит о признании Палестины - РИА Новости, 22.05.2024
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08:42 22.05.2024 (обновлено: 10:15 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/palestina-1947572249.html
СМИ сообщили, когда Норвегия заявит о признании Палестины
СМИ сообщили, когда Норвегия заявит о признании Палестины - РИА Новости, 22.05.2024
СМИ сообщили, когда Норвегия заявит о признании Палестины
Норвегия, как ожидается, признает Палестину 22 мая, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:42
2024-05-22T10:15
в мире
палестина
норвегия
ирландия
эспен барт эйде
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Норвегия, как ожидается, признает Палестину 22 мая, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил в интервью телеканалу TV2, что Норвегия может признать государственность Палестины уже этой весной. "Ожидается, что в среду правительство объявит о том, что Норвегия признает Палестину государством", - говорится в сообщении. Ранее газета Irish Independent сообщила, что Ирландия, как ожидается, официально признает палестинское государство в среду. В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://ria.ru/20240429/borrel-1943048633.html
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
палестина
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в мире, палестина, норвегия, ирландия, эспен барт эйде, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Норвегия, Ирландия, Эспен Барт Эйде, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили, когда Норвегия заявит о признании Палестины

NRK: Норвегия, как ожидается, признает Палестину 22 мая

CC BY-SA 3.0 / Michal Klajban / Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло
Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
CC BY-SA 3.0 / Michal Klajban /
Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Норвегия, как ожидается, признает Палестину 22 мая, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил в интервью телеканалу TV2, что Норвегия может признать государственность Палестины уже этой весной.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Несколько стран ЕС могут признать палестинское государство, заявил Боррель
29 апреля, 16:41
"Ожидается, что в среду правительство объявит о том, что Норвегия признает Палестину государством", - говорится в сообщении.
Ранее газета Irish Independent сообщила, что Ирландия, как ожидается, официально признает палестинское государство в среду.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
 
В миреПалестинаНорвегияИрландияЭспен Барт ЭйдеЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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