Рейтинг@Mail.ru
Жители Каменки-Днепровской начали жаловаться на отравление после ударов ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 22.05.2024 (обновлено: 14:51 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/otravlenie-1947653961.html
Жители Каменки-Днепровской начали жаловаться на отравление после ударов ВСУ
Жители Каменки-Днепровской начали жаловаться на отравление после ударов ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Жители Каменки-Днепровской начали жаловаться на отравление после ударов ВСУ
Жители Каменки-Днепровской в Запорожской области начали обращаться в больницы с симптомами отравления после обстрела со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:10
2024-05-22T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
украина
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947653383_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_9c5516229edf518ceec0e602ac4de924.jpg
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Жители Каменки-Днепровской в Запорожской области начали обращаться в больницы с симптомами отравления после обстрела со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. &quot;Сегодня в 5 утра в частный сектор города Каменка-Днепровская, находящегося через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесен удар снарядами американского производства. Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый дым. &lt;...&gt; Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота&quot;, — подчеркнул собеседник агентства.Лебедев также предоставил фотографии, на которых видны остатки снарядов.На прошлой неделе об аналогичной ситуации сообщали жители села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. По словам одного из очевидцев, при обстреле ВСУ использовали боевые отравляющие вещества, при которых у людей развивались отдышка и рвота. Кроме того, во рту образовались "вкус типа миндаля и металла".Киевский режим использует в боях широкий спектр токсичных химикатов, поставляемых им западными кураторами, в том числе США, заявил в марте постпред России при Организации по запрещению химического оружия и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. По словам дипломата, Москва среди прочего сообщила ОЗХО о планах Украины осуществить теракты против российских военных с применением произведенного в Соединенных Штатах аналога токсичного вещества BZ.Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70% региона, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240522/nyt-1947638677.html
https://ria.ru/20240219/pasechnik-1928217687.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947653383_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_87544bd37a08022ffddbb8f9cfd757de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, россия, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Украина, Сергей Лебедев
Жители Каменки-Днепровской начали жаловаться на отравление после ударов ВСУ

Подполье: жители Каменки-Днепровской жалуются на отравление после ударов ВСУ

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по Каменке-Днепровской в Запорожской области
Последствия удара ВСУ по Каменке-Днепровской в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по Каменке-Днепровской в Запорожской области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Жители Каменки-Днепровской в Запорожской области начали обращаться в больницы с симптомами отравления после обстрела со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"Сегодня в 5 утра в частный сектор города Каменка-Днепровская, находящегося через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесен удар снарядами американского производства. Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый дым. <...> Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота", — подчеркнул собеседник агентства.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
"Все поменялось". СМИ раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
13:12
Лебедев также предоставил фотографии, на которых видны остатки снарядов.
На прошлой неделе об аналогичной ситуации сообщали жители села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. По словам одного из очевидцев, при обстреле ВСУ использовали боевые отравляющие вещества, при которых у людей развивались отдышка и рвота. Кроме того, во рту образовались "вкус типа миндаля и металла".
Киевский режим использует в боях широкий спектр токсичных химикатов, поставляемых им западными кураторами, в том числе США, заявил в марте постпред России при Организации по запрещению химического оружия и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
По словам дипломата, Москва среди прочего сообщила ОЗХО о планах Украины осуществить теракты против российских военных с применением произведенного в Соединенных Штатах аналога токсичного вещества BZ.
Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70% региона, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо
19 февраля, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияУкраинаСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала