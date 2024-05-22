Жители Каменки-Днепровской начали жаловаться на отравление после ударов ВСУ
Подполье: жители Каменки-Днепровской жалуются на отравление после ударов ВСУ
© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по Каменке-Днепровской в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по Каменке-Днепровской в Запорожской области
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Жители Каменки-Днепровской в Запорожской области начали обращаться в больницы с симптомами отравления после обстрела со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«
"Сегодня в 5 утра в частный сектор города Каменка-Днепровская, находящегося через Днепр напротив Никополя, Украиной был нанесен удар снарядами американского производства. Местные жители пишут: дыма было очень много и какой-то ядовитый дым. <...> Люди начали обращаться в больницу, дышать тяжело, рвота", — подчеркнул собеседник агентства.
Лебедев также предоставил фотографии, на которых видны остатки снарядов.
На прошлой неделе об аналогичной ситуации сообщали жители села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. По словам одного из очевидцев, при обстреле ВСУ использовали боевые отравляющие вещества, при которых у людей развивались отдышка и рвота. Кроме того, во рту образовались "вкус типа миндаля и металла".
Киевский режим использует в боях широкий спектр токсичных химикатов, поставляемых им западными кураторами, в том числе США, заявил в марте постпред России при Организации по запрещению химического оружия и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
По словам дипломата, Москва среди прочего сообщила ОЗХО о планах Украины осуществить теракты против российских военных с применением произведенного в Соединенных Штатах аналога токсичного вещества BZ.
Запорожская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70% региона, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо
19 февраля, 12:59