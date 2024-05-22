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Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных - РИА Новости, 22.05.2024
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22:51 22.05.2024
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Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных
Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных - РИА Новости, 22.05.2024
Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных
Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам отказаться от оскорбительной лексики в адрес ВС РФ. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T22:51
2024-05-22T22:51
общество
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам отказаться от оскорбительной лексики в адрес ВС РФ. Нацсовет опубликовал рекомендации с перечнем запрещенного или некорректного контента. Один из пунктов посвящен оскорблениям в адрес ВС РФ. "Высказывания в медиа, направленные на обесценивание врага, в частности военнослужащих ВС РФ", - гласит один из пунктов в списке "некорректного контента", опубликованном на сайте Нацсовета. Заявляется, что журналистам даже в условиях военного положения важно придерживаться этических и профессиональных стандартов в освещении событий и использовании лексики. Кроме того, подчеркивается, что оскорбительная лексика в адрес ВС РФ не способствуют объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации.
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общество, украина, вооруженные силы рф, в мире
Общество, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных

Нацсовет Украины по ТВ и радио призвал отказаться от оскорблений в адрес ВС РФ

© Flickr / flash.proТелевизор
Телевизор - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Flickr / flash.pro
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам отказаться от оскорбительной лексики в адрес ВС РФ.
Нацсовет опубликовал рекомендации с перечнем запрещенного или некорректного контента. Один из пунктов посвящен оскорблениям в адрес ВС РФ.
«
"Высказывания в медиа, направленные на обесценивание врага, в частности военнослужащих ВС РФ", - гласит один из пунктов в списке "некорректного контента", опубликованном на сайте Нацсовета.
Заявляется, что журналистам даже в условиях военного положения важно придерживаться этических и профессиональных стандартов в освещении событий и использовании лексики. Кроме того, подчеркивается, что оскорбительная лексика в адрес ВС РФ не способствуют объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации.
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