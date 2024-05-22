https://ria.ru/20240522/oskorbleniya-1947768681.html

Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных

Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных - РИА Новости, 22.05.2024

Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам отказаться от оскорбительной лексики в адрес ВС РФ. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T22:51

2024-05-22T22:51

2024-05-22T22:51

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам отказаться от оскорбительной лексики в адрес ВС РФ. Нацсовет опубликовал рекомендации с перечнем запрещенного или некорректного контента. Один из пунктов посвящен оскорблениям в адрес ВС РФ. "Высказывания в медиа, направленные на обесценивание врага, в частности военнослужащих ВС РФ", - гласит один из пунктов в списке "некорректного контента", опубликованном на сайте Нацсовета. Заявляется, что журналистам даже в условиях военного положения важно придерживаться этических и профессиональных стандартов в освещении событий и использовании лексики. Кроме того, подчеркивается, что оскорбительная лексика в адрес ВС РФ не способствуют объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации.

https://ria.ru/20240127/kontent-1923798157.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, украина, вооруженные силы рф, в мире