https://ria.ru/20240522/oskorbleniya-1947768681.html
Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных
Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных - РИА Новости, 22.05.2024
Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных
Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам отказаться от оскорбительной лексики в адрес ВС РФ. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T22:51
2024-05-22T22:51
2024-05-22T22:51
общество
украина
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64659/41/646594150_0:33:640:393_1920x0_80_0_0_3e9705959f1c9d28f45d42224e188730.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам отказаться от оскорбительной лексики в адрес ВС РФ. Нацсовет опубликовал рекомендации с перечнем запрещенного или некорректного контента. Один из пунктов посвящен оскорблениям в адрес ВС РФ. "Высказывания в медиа, направленные на обесценивание врага, в частности военнослужащих ВС РФ", - гласит один из пунктов в списке "некорректного контента", опубликованном на сайте Нацсовета. Заявляется, что журналистам даже в условиях военного положения важно придерживаться этических и профессиональных стандартов в освещении событий и использовании лексики. Кроме того, подчеркивается, что оскорбительная лексика в адрес ВС РФ не способствуют объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации.
https://ria.ru/20240127/kontent-1923798157.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64659/41/646594150_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_094f71cd2149122210760d86181fed7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, вооруженные силы рф, в мире
Общество, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские власти порекомендовали СМИ не оскорблять российских военных
Нацсовет Украины по ТВ и радио призвал отказаться от оскорблений в адрес ВС РФ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам отказаться от оскорбительной лексики в адрес ВС РФ.
Нацсовет опубликовал рекомендации с перечнем запрещенного или некорректного контента. Один из пунктов посвящен оскорблениям в адрес ВС РФ.
«
"Высказывания в медиа, направленные на обесценивание врага, в частности военнослужащих ВС РФ", - гласит один из пунктов в списке "некорректного контента", опубликованном на сайте Нацсовета.
Заявляется, что журналистам даже в условиях военного положения важно придерживаться этических и профессиональных стандартов в освещении событий и использовании лексики. Кроме того, подчеркивается, что оскорбительная лексика в адрес ВС РФ не способствуют объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации.