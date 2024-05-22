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Путин поручил Оренбуржью обосновать возмещение расходов после паводка - РИА Новости, 22.05.2024
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17:56 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/orenburzhe-1947725427.html
Путин поручил Оренбуржью обосновать возмещение расходов после паводка
Путин поручил Оренбуржью обосновать возмещение расходов после паводка - РИА Новости, 22.05.2024
Путин поручил Оренбуржью обосновать возмещение расходов после паводка
Президент России Владимир Путин поручил властям Оренбургской области до 1 октября представить обоснование запрашиваемых средств на возмещение расходов на... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:56
2024-05-22T17:56
оренбургская область
россия
владимир путин
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям Оренбургской области до 1 октября представить обоснование запрашиваемых средств на возмещение расходов на ликвидацию последствий паводка. Соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Оренбургской области представить в установленном порядке в МЧС России документы, обосновывающие предельный размер бюджетных ассигнований, запрашиваемых из резервного фонда правительства Российской Федерации, на возмещение понесенных бюджетом Оренбургской области расходов, связанных с реализацией мероприятий по оказанию единовременной материальной помощи, финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 октября 2024 года, ответственный - губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938806717.html
https://ria.ru/20240518/putin-1946935780.html
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оренбургская область, россия, владимир путин, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Россия, Владимир Путин, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Путин поручил Оренбуржью обосновать возмещение расходов после паводка

Путин поручил Оренбуржью до октября обосновать возмещение расходов после паводка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям Оренбургской области до 1 октября представить обоснование запрашиваемых средств на возмещение расходов на ликвидацию последствий паводка.
Соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Оренбургской области представить в установленном порядке в МЧС России документы, обосновывающие предельный размер бюджетных ассигнований, запрашиваемых из резервного фонда правительства Российской Федерации, на возмещение понесенных бюджетом Оренбургской области расходов, связанных с реализацией мероприятий по оказанию единовременной материальной помощи, финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 октября 2024 года, ответственный - губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
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Оренбургская областьРоссияВладимир ПутинДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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