https://ria.ru/20240522/orenburzhe-1947725427.html

Путин поручил Оренбуржью обосновать возмещение расходов после паводка

Путин поручил Оренбуржью обосновать возмещение расходов после паводка - РИА Новости, 22.05.2024

Путин поручил Оренбуржью обосновать возмещение расходов после паводка

Президент России Владимир Путин поручил властям Оренбургской области до 1 октября представить обоснование запрашиваемых средств на возмещение расходов на... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T17:56

2024-05-22T17:56

2024-05-22T17:56

оренбургская область

россия

владимир путин

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям Оренбургской области до 1 октября представить обоснование запрашиваемых средств на возмещение расходов на ликвидацию последствий паводка. Соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Оренбургской области представить в установленном порядке в МЧС России документы, обосновывающие предельный размер бюджетных ассигнований, запрашиваемых из резервного фонда правительства Российской Федерации, на возмещение понесенных бюджетом Оренбургской области расходов, связанных с реализацией мероприятий по оказанию единовременной материальной помощи, финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 октября 2024 года, ответственный - губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938806717.html

https://ria.ru/20240518/putin-1946935780.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

оренбургская область, россия, владимир путин, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024