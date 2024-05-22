https://ria.ru/20240522/opasnost-1947601361.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 22.05.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:11
2024-05-22T11:11
2024-05-22T11:11
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он. Сальдо призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными, а в случае необходимости звонить на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112".
https://ria.ru/20240520/obstrel-1947299276.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Губернатор Сальдо сообщил об авиационной опасности в Херсонской области