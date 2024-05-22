https://ria.ru/20240522/opasnost-1947601361.html

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 22.05.2024

В Херсонской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:11

2024-05-22T11:11

2024-05-22T11:11

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он. Сальдо призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными, а в случае необходимости звонить на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112".

https://ria.ru/20240520/obstrel-1947299276.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

херсонская область , владимир сальдо, происшествия