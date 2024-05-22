https://ria.ru/20240522/odessa-1947556798.html

Украинца шокировала одна деталь на улицах Одессы

Украинца шокировала одна деталь на улицах Одессы - РИА Новости, 22.05.2024

Украинца шокировала одна деталь на улицах Одессы

Турист, приехавший из Харькова, удивился отсутствию людей в центре Одессы в разгар буднего дня, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Курс... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T03:30

2024-05-22T03:30

2024-05-22T10:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Турист, приехавший из Харькова, удивился отсутствию людей в центре Одессы в разгар буднего дня, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Курс Одесса""Приехал в Одессу из Харькова прогуляться по городу. <…> Ну и, конечно, вот такая ситуация в городе. Сейчас у нас 11 утра. Дерибас, людей как бы, ну, нет", — заявил мужчина на видео, которое датировано 21 мая.Он отметил, что для туристического города такая ситуация ненормальна, и предположил, что она связана с новым украинским законом о мобилизации или ситуацией на фронте в целом."Хотя в городе тихо, по сравнению с Харьковом тут вообще очень даже безопасно", — подытожил он.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947487874.html

https://ria.ru/20240521/mobilizatsiya-1947498972.html

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одесса, харьков, украина, в мире