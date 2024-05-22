Рейтинг@Mail.ru
Украинца шокировала одна деталь на улицах Одессы - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 22.05.2024 (обновлено: 10:43 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/odessa-1947556798.html
Украинца шокировала одна деталь на улицах Одессы
Украинца шокировала одна деталь на улицах Одессы - РИА Новости, 22.05.2024
Украинца шокировала одна деталь на улицах Одессы
Турист, приехавший из Харькова, удивился отсутствию людей в центре Одессы в разгар буднего дня, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Курс... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T03:30
2024-05-22T10:43
специальная военная операция на украине
одесса
харьков
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947595274_0:700:1000:1263_1920x0_80_0_0_8eebb59178df518eb5848acd915246d5.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Турист, приехавший из Харькова, удивился отсутствию людей в центре Одессы в разгар буднего дня, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Курс Одесса""Приехал в Одессу из Харькова прогуляться по городу. &lt;…&gt; Ну и, конечно, вот такая ситуация в городе. Сейчас у нас 11 утра. Дерибас, людей как бы, ну, нет", — заявил мужчина на видео, которое датировано 21 мая.Он отметил, что для туристического города такая ситуация ненормальна, и предположил, что она связана с новым украинским законом о мобилизации или ситуацией на фронте в целом."Хотя в городе тихо, по сравнению с Харьковом тут вообще очень даже безопасно", — подытожил он.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947487874.html
https://ria.ru/20240521/mobilizatsiya-1947498972.html
одесса
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947595274_0:517:1000:1267_1920x0_80_0_0_42c9630bfc7e1be5331c6317b11007a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, харьков, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Харьков, Украина, В мире

Украинца шокировала одна деталь на улицах Одессы

Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Курс Одесса"
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Курс Одесса
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Курс Одесса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Турист, приехавший из Харькова, удивился отсутствию людей в центре Одессы в разгар буднего дня, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Курс Одесса"
"Приехал в Одессу из Харькова прогуляться по городу. <…> Ну и, конечно, вот такая ситуация в городе. Сейчас у нас 11 утра. Дерибас, людей как бы, ну, нет", — заявил мужчина на видео, которое датировано 21 мая.
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Николаеве заявили, что город опустел после введения закона о мобилизации
Вчера, 17:34
Он отметил, что для туристического города такая ситуация ненормальна, и предположил, что она связана с новым украинским законом о мобилизации или ситуацией на фронте в целом.
"Хотя в городе тихо, по сравнению с Харьковом тут вообще очень даже безопасно", — подытожил он.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Житель Украины две недели скрывался от мобилизации в лесу
Вчера, 18:13
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаХарьковУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала