https://ria.ru/20240522/obvinyaemye-1947748807.html

Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест

Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест - РИА Новости, 22.05.2024

Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест

Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест на шесть месяцев, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:38

2024-05-22T19:38

2024-05-22T19:38

происшествия

краснодарский край

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краснодарский краевой суд

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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест на шесть месяцев, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани. Как сообщалось ранее, 28 апреля прошлого года трое подозреваемых Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Уточняется, что фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения потерпевших на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Мостыко убили на следующий день утром. Обвиняемые сокрыли тела молодых людей в лесу. В среду краевое СУСК РФ заявило о завершении расследования уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в убийстве молодых людей, сопряженном с разбоем. Фигуранты заключены под стражу. Уголовное дело было передано в суд. "Краснодарский краевой суд на полгода продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна", - говорится в сообщении. В понедельник Краснодарский краевой суд также удовлетворил ходатайство об отводе адвоката Кеворкьяна по делу об убийстве аниматоров, который требует проведения суда с участием присяжных.

https://ria.ru/20240518/arest-1946904808.html

https://ria.ru/20240521/podrobnosti-1947415590.html

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происшествия, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд