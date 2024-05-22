Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/obvinyaemye-1947748807.html
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест - РИА Новости, 22.05.2024
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест на шесть месяцев, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:38
2024-05-22T19:38
происшествия
краснодарский край
россия
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест на шесть месяцев, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани. Как сообщалось ранее, 28 апреля прошлого года трое подозреваемых Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Уточняется, что фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения потерпевших на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Мостыко убили на следующий день утром. Обвиняемые сокрыли тела молодых людей в лесу. В среду краевое СУСК РФ заявило о завершении расследования уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в убийстве молодых людей, сопряженном с разбоем. Фигуранты заключены под стражу. Уголовное дело было передано в суд. "Краснодарский краевой суд на полгода продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна", - говорится в сообщении. В понедельник Краснодарский краевой суд также удовлетворил ходатайство об отводе адвоката Кеворкьяна по делу об убийстве аниматоров, который требует проведения суда с участием присяжных.
https://ria.ru/20240518/arest-1946904808.html
https://ria.ru/20240521/podrobnosti-1947415590.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест

Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест на полгода

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест на шесть месяцев, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.
Как сообщалось ранее, 28 апреля прошлого года трое подозреваемых Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Уточняется, что фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения потерпевших на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Мостыко убили на следующий день утром. Обвиняемые сокрыли тела молодых людей в лесу.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Суд арестовал подростка, убившего домработницу в новой Москве
18 мая, 16:41
В среду краевое СУСК РФ заявило о завершении расследования уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в убийстве молодых людей, сопряженном с разбоем. Фигуранты заключены под стражу. Уголовное дело было передано в суд. "Краснодарский краевой суд на полгода продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна", - говорится в сообщении.
В понедельник Краснодарский краевой суд также удовлетворил ходатайство об отводе адвоката Кеворкьяна по делу об убийстве аниматоров, который требует проведения суда с участием присяжных.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Стали известны подробности о мужчине, ударившем девушку ножом в шею
Вчера, 14:19
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала