https://ria.ru/20240522/obvinyaemye-1947748807.html
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест - РИА Новости, 22.05.2024
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест на шесть месяцев, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:38
2024-05-22T19:38
2024-05-22T19:38
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае весной 2023 года продлили арест на шесть месяцев, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани. Как сообщалось ранее, 28 апреля прошлого года трое подозреваемых Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко на трассе М-4 "Дон" близ станицы Березанской. Уточняется, что фигуранты похитили деньги с их расчетных счетов, а также ювелирные украшения потерпевших на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. А Мостыко убили на следующий день утром. Обвиняемые сокрыли тела молодых людей в лесу. В среду краевое СУСК РФ заявило о завершении расследования уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в убийстве молодых людей, сопряженном с разбоем. Фигуранты заключены под стражу. Уголовное дело было передано в суд. "Краснодарский краевой суд на полгода продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна", - говорится в сообщении. В понедельник Краснодарский краевой суд также удовлетворил ходатайство об отводе адвоката Кеворкьяна по делу об убийстве аниматоров, который требует проведения суда с участием присяжных.
https://ria.ru/20240518/arest-1946904808.html
https://ria.ru/20240521/podrobnosti-1947415590.html
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происшествия, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест
Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили арест на полгода