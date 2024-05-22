https://ria.ru/20240522/nochmuzeev-1947609991.html

Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки в "Ночь музеев"

Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки в "Ночь музеев" - РИА Новости, 22.05.2024

Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки в "Ночь музеев"

Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки во время акции "Ночь музеев", лидерами стали музей-заповедник "Петергоф" (44 тысяч человек), ГМИИ им. А... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:43

2024-05-22T11:43

2024-05-22T11:43

музейные маршруты россии

россия

ночь музеев

музей победы

третьяковская галерея

гмии (пушкинский музей)

эрмитаж (музей)

владимиро-суздальский музей-заповедник

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки во время акции "Ночь музеев", лидерами стали музей-заповедник "Петергоф" (44 тысяч человек), ГМИИ им. А. С. Пушкина (33 тысячи человек) и Музей Победы (25 тысяч человек), сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.Всероссийская акция "Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах."В этом году посетителями федеральных музеев стали 396 435 человек. В тройке лидеров оказались музей-заповедник "Петергоф" (44 тыс.), ГМИИ им. А. С. Пушкина (33 тыс.) и Музей Победы (25 тыс.). В числе самых посещаемых также – Эрмитаж, музей-заповедник "Царское Село", Третьяковская галерея и Музей Сталинградской битвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что традиционно популярностью у посетителей пользуются федеральные музеи, расположенные в регионах. Большое количество гостей приняли Владимиро-Суздальский музей-заповедник, музей-заповедник "Ростовский кремль" и Саратовский художественный музей им. Радищева.Кроме того, Новгородский музей-заповедник посетили свыше 11 тысяч человек, что более чем в три раза превышает показатели прошлого года. Ночь музеев в Новгороде началась с концерта у памятника Тысячелетия России. На площадь перед собравшимися зрителями вышли представители разных времен и эпох, которые провели посетителей через тысячелетие русской истории.

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