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Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки в "Ночь музеев" - РИА Новости, 22.05.2024
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Музейные маршруты России
 
11:43 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/nochmuzeev-1947609991.html
Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки в "Ночь музеев"
Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки в "Ночь музеев" - РИА Новости, 22.05.2024
Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки в "Ночь музеев"
Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки во время акции "Ночь музеев", лидерами стали музей-заповедник "Петергоф" (44 тысяч человек), ГМИИ им. А... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:43
2024-05-22T11:43
музейные маршруты россии
россия
ночь музеев
музей победы
третьяковская галерея
гмии (пушкинский музей)
эрмитаж (музей)
владимиро-суздальский музей-заповедник
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки во время акции "Ночь музеев", лидерами стали музей-заповедник "Петергоф" (44 тысяч человек), ГМИИ им. А. С. Пушкина (33 тысячи человек) и Музей Победы (25 тысяч человек), сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.Всероссийская акция "Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах."В этом году посетителями федеральных музеев стали 396 435 человек. В тройке лидеров оказались музей-заповедник "Петергоф" (44 тыс.), ГМИИ им. А. С. Пушкина (33 тыс.) и Музей Победы (25 тыс.). В числе самых посещаемых также – Эрмитаж, музей-заповедник "Царское Село", Третьяковская галерея и Музей Сталинградской битвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что традиционно популярностью у посетителей пользуются федеральные музеи, расположенные в регионах. Большое количество гостей приняли Владимиро-Суздальский музей-заповедник, музей-заповедник "Ростовский кремль" и Саратовский художественный музей им. Радищева.Кроме того, Новгородский музей-заповедник посетили свыше 11 тысяч человек, что более чем в три раза превышает показатели прошлого года. Ночь музеев в Новгороде началась с концерта у памятника Тысячелетия России. На площадь перед собравшимися зрителями вышли представители разных времен и эпох, которые провели посетителей через тысячелетие русской истории.
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россия, ночь музеев, музей победы, третьяковская галерея, гмии (пушкинский музей) , эрмитаж (музей), владимиро-суздальский музей-заповедник, петергоф (музей), царское село (музей-заповедник)
Музейные маршруты России, Россия, Ночь музеев, Музей Победы, Третьяковская галерея, ГМИИ (Пушкинский музей) , Эрмитаж (музей), Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Петергоф (музей), Царское Село (музей-заповедник)

Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки в "Ночь музеев"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетитель на ежегодной акции "Ночь музеев" в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве
Посетитель на ежегодной акции Ночь музеев в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 400 тысяч человек посетили федеральные площадки во время акции "Ночь музеев", лидерами стали музей-заповедник "Петергоф" (44 тысяч человек), ГМИИ им. А. С. Пушкина (33 тысячи человек) и Музей Победы (25 тысяч человек), сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Всероссийская акция "Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах.
"В этом году посетителями федеральных музеев стали 396 435 человек. В тройке лидеров оказались музей-заповедник "Петергоф" (44 тыс.), ГМИИ им. А. С. Пушкина (33 тыс.) и Музей Победы (25 тыс.). В числе самых посещаемых также – Эрмитаж, музей-заповедник "Царское Село", Третьяковская галерея и Музей Сталинградской битвы", - говорится в сообщении.
Посетители на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском Валу во время акции Ночь музеев в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Ночь музеев", посвященная теме семейных традиций, прошла по всей России
20 мая, 15:03
Отмечается, что традиционно популярностью у посетителей пользуются федеральные музеи, расположенные в регионах. Большое количество гостей приняли Владимиро-Суздальский музей-заповедник, музей-заповедник "Ростовский кремль" и Саратовский художественный музей им. Радищева.
Кроме того, Новгородский музей-заповедник посетили свыше 11 тысяч человек, что более чем в три раза превышает показатели прошлого года. Ночь музеев в Новгороде началась с концерта у памятника Тысячелетия России. На площадь перед собравшимися зрителями вышли представители разных времен и эпох, которые провели посетителей через тысячелетие русской истории.
 
Музейные маршруты РоссииРоссияНочь музеевМузей ПобедыТретьяковская галереяГМИИ (Пушкинский музей)Эрмитаж (музей)Владимиро-Суздальский музей-заповедникПетергоф (музей)Царское Село (музей-заповедник)
 
 
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