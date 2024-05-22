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Паводок в Якутии повторил условия прохождения ледохода в 2013 году - РИА Новости, 22.05.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
18:39 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/nikolaev-1947732362.html
Паводок в Якутии повторил условия прохождения ледохода в 2013 году
Паводок в Якутии повторил условия прохождения ледохода в 2013 году - РИА Новости, 22.05.2024
Паводок в Якутии повторил условия прохождения ледохода в 2013 году
Условия прохождения ледохода весной 2024 года, по оценкам экспертов, схожи с 2013 годом, когда на территории республики произошло крупномасштабное,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:39
2024-05-22T18:39
республика саха (якутия)
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902719937_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_84c8bd6a3fa5e494e1f5692d0f3e8c53.jpg
ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Условия прохождения ледохода весной 2024 года, по оценкам экспертов, схожи с 2013 годом, когда на территории республики произошло крупномасштабное, разрушительное наводнение, сообщает пресс-служба главы и правительсства региона. Глава МЧС России провел в Якутске координационное совещание по вопросам паводка и природных пожаров. По предварительной оценке, число пострадавших, чьи дома затронула стихия, превысило 3 тысячи человек. "В текущем году река Лена показала вновь свою силу и характер. Условия прохождения ледохода, по оценкам экспертов, схожи с 2013-м годом, когда на территории республики произошло крупномасштабное, разрушительное наводнение", - отметил глава региона Айсен Николаев. Жителям оказывается необходимая помощь. "Мы должны как можно скорее вернуть жизнь людей в прежнее русло, работать слаженно и без лишнего бюрократизма. За шестью наиболее пострадавшими населенными пунктами закреплены заместители министров разных ведомств, созданы оперативные группы", – рассказал он. Куренков поручил ускорить подсчет ущерба на местах и доложить о результатах в федеральный центр. "Я бы хотел, чтобы контроль всех мероприятий продолжался, и они были полноценно налажены. Как уже ставил задачи Президент Российской Федерации, незамедлительно должна быть проведена оценка ущерба", – сказал министр. Глава МЧС России поручил оперативно завершить строительные и ремонтные работы. Особое внимание при этом нужно обратить на проведение школьных экзаменов, обеспечение пожарной безопасности на пострадавших объектах, а также эпидемиологической безопасности. По его словам, граждане должны получать полную информацию обо всех мерах поддержки – от финансовой и материальной помощи до ипотечных и кредитных каникул. Куренков отметил высокий уровень организации работы пунктов временного размещения и помощь, которую оказывают волонтеры. При реализации мер поддержки он рекомендовал сделать особый акцент на помощи пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям, участникам специальной военной операции и их семьях. Также министр поручил региональным властям незамедлительно направить заявки по дополнительному обеспечению медикаментами, бутилированной водой, продовольствием и тепловыми пушками. По его словам, в ближайшие дни в Якутию направят такие пушки для просушки домов.
https://ria.ru/20240522/khatyryk-1947693229.html
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айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Паводок в Якутии повторил условия прохождения ледохода в 2013 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Условия прохождения ледохода весной 2024 года, по оценкам экспертов, схожи с 2013 годом, когда на территории республики произошло крупномасштабное, разрушительное наводнение, сообщает пресс-служба главы и правительсства региона.
Глава МЧС России провел в Якутске координационное совещание по вопросам паводка и природных пожаров.
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По предварительной оценке, число пострадавших, чьи дома затронула стихия, превысило 3 тысячи человек. "В текущем году река Лена показала вновь свою силу и характер. Условия прохождения ледохода, по оценкам экспертов, схожи с 2013-м годом, когда на территории республики произошло крупномасштабное, разрушительное наводнение", - отметил глава региона Айсен Николаев.
Жителям оказывается необходимая помощь. "Мы должны как можно скорее вернуть жизнь людей в прежнее русло, работать слаженно и без лишнего бюрократизма. За шестью наиболее пострадавшими населенными пунктами закреплены заместители министров разных ведомств, созданы оперативные группы", – рассказал он.
Куренков поручил ускорить подсчет ущерба на местах и доложить о результатах в федеральный центр. "Я бы хотел, чтобы контроль всех мероприятий продолжался, и они были полноценно налажены. Как уже ставил задачи Президент Российской Федерации, незамедлительно должна быть проведена оценка ущерба", – сказал министр.
Глава МЧС России поручил оперативно завершить строительные и ремонтные работы. Особое внимание при этом нужно обратить на проведение школьных экзаменов, обеспечение пожарной безопасности на пострадавших объектах, а также эпидемиологической безопасности. По его словам, граждане должны получать полную информацию обо всех мерах поддержки – от финансовой и материальной помощи до ипотечных и кредитных каникул.
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Куренков отметил высокий уровень организации работы пунктов временного размещения и помощь, которую оказывают волонтеры. При реализации мер поддержки он рекомендовал сделать особый акцент на помощи пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям, участникам специальной военной операции и их семьях. Также министр поручил региональным властям незамедлительно направить заявки по дополнительному обеспечению медикаментами, бутилированной водой, продовольствием и тепловыми пушками. По его словам, в ближайшие дни в Якутию направят такие пушки для просушки домов.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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