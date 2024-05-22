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Одностороннее признание Палестины не решит конфликт, считают в Нидерландах - РИА Новости, 22.05.2024
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18:39 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/niderlandy-1947731950.html
Одностороннее признание Палестины не решит конфликт, считают в Нидерландах
Одностороннее признание Палестины не решит конфликт, считают в Нидерландах - РИА Новости, 22.05.2024
Одностороннее признание Палестины не решит конфликт, считают в Нидерландах
Нидерланды пока не планируют последовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии, признав Палестину государством, так как считают, что это не решит ближневосточную РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:39
2024-05-22T18:39
в мире
палестина
израиль
нидерланды
педро санчес
евросоюз
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 22 мая - РИА Новости. Нидерланды пока не планируют последовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии, признав Палестину государством, так как считают, что это не решит ближневосточную проблему, заявила глава МИД Ханке Брюинс Слот. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. "Одностороннее признание (Палестины) на данный момент не приближает решение", - цитирует телекомпания NOS Брюинс Слот. По ее словам, уходящее нидерландское правительство, как и правительство США, продолжает придерживаться решения о создании двух государств. Кроме того, как отметила министр, "безопасный Израиль и независимое и жизнеспособное палестинское государство должны мирно сосуществовать". "Для Нидерландов признание палестинского государства должно быть частью политического процесса, направленного на решение проблемы двух государств", - заявила глава МИД Нидерландов. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240522/peskov-1947631193.html
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240510/palestina-1945180618.html
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в мире, палестина, израиль, нидерланды, педро санчес, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Нидерланды, Педро Санчес, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Одностороннее признание Палестины не решит конфликт, считают в Нидерландах

Глава МИД Нидерландов Слот: одностороннее признание Палестины не решит конфликт

© Фото : public domainМинистерство иностранных дел Нидерландов
Министерство иностранных дел Нидерландов - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : public domain
Министерство иностранных дел Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 22 мая - РИА Новости. Нидерланды пока не планируют последовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии, признав Палестину государством, так как считают, что это не решит ближневосточную проблему, заявила глава МИД Ханке Брюинс Слот.
Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
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Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков
12:53
«
"Одностороннее признание (Палестины) на данный момент не приближает решение", - цитирует телекомпания NOS Брюинс Слот.
По ее словам, уходящее нидерландское правительство, как и правительство США, продолжает придерживаться решения о создании двух государств. Кроме того, как отметила министр, "безопасный Израиль и независимое и жизнеспособное палестинское государство должны мирно сосуществовать".
«
"Для Нидерландов признание палестинского государства должно быть частью политического процесса, направленного на решение проблемы двух государств", - заявила глава МИД Нидерландов.
До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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