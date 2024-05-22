https://ria.ru/20240522/niderlandy-1947731950.html

Одностороннее признание Палестины не решит конфликт, считают в Нидерландах

Одностороннее признание Палестины не решит конфликт, считают в Нидерландах - РИА Новости, 22.05.2024

Одностороннее признание Палестины не решит конфликт, считают в Нидерландах

Нидерланды пока не планируют последовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии, признав Палестину государством, так как считают, что это не решит ближневосточную РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:39

2024-05-22T18:39

2024-05-22T18:39

в мире

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израиль

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педро санчес

евросоюз

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 22 мая - РИА Новости. Нидерланды пока не планируют последовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии, признав Палестину государством, так как считают, что это не решит ближневосточную проблему, заявила глава МИД Ханке Брюинс Слот. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. "Одностороннее признание (Палестины) на данный момент не приближает решение", - цитирует телекомпания NOS Брюинс Слот. По ее словам, уходящее нидерландское правительство, как и правительство США, продолжает придерживаться решения о создании двух государств. Кроме того, как отметила министр, "безопасный Израиль и независимое и жизнеспособное палестинское государство должны мирно сосуществовать". "Для Нидерландов признание палестинского государства должно быть частью политического процесса, направленного на решение проблемы двух государств", - заявила глава МИД Нидерландов. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240522/peskov-1947631193.html

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240510/palestina-1945180618.html

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в мире, палестина, израиль, нидерланды, педро санчес, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году