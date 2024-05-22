https://ria.ru/20240522/netanyakhu-1947739014.html

Нетаньяху назвал признание Палестины "наградой за терроризм"

Нетаньяху назвал признание Палестины "наградой за терроризм" - РИА Новости, 22.05.2024

Нетаньяху назвал признание Палестины "наградой за терроризм"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "наградой за терроризм" решения нескольких европейских стран признать палестинское государство, добавив, что... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:56

2024-05-22T18:56

2024-05-22T18:56

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израиль

палестина

норвегия

биньямин нетаньяху

педро санчес

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "наградой за терроризм" решения нескольких европейских стран признать палестинское государство, добавив, что это не помешает Израилю добиться полной победы над радикальным палестинским движением ХАМАС. "Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство является наградой за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.) поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя отдавать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается повторно совершить резню 7 октября. Мы на это не согласимся. Награда за терроризм не принесет мира и не помешает нам победить ХАМАС", - заявил премьер в видеообращении. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240522/peskov-1947631193.html

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

израиль

палестина

норвегия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, норвегия, биньямин нетаньяху, педро санчес, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году