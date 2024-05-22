https://ria.ru/20240522/nalivayki-1947761344.html
Архангельские депутаты ограничили время работы "наливаек" в регионе
Архангельские депутаты ограничили время работы "наливаек" в регионе - РИА Новости, 22.05.2024
Архангельские депутаты ограничили время работы "наливаек" в регионе
Депутаты Архангельского областного собрания на заседании в среду приняли законопроект, регламентирующий продажу алкоголя в объектах общественного питания,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T21:26
2024-05-22T21:26
2024-05-22T21:28
архангельская область
общество
архангельская область
александр дятлов
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания на заседании в среду приняли законопроект, регламентирующий продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, ограничив время их работы с 23.00 до 9.00, сообщила пресс-служба собрания. "Теперь время работы объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов, ограничено с 23 часов до 9 часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что законодательная инициатива была разработана совместно губернатором Архангельской области и региональными депутатами. С 1 апреля 2024 года вступил в силу федеральный закон, который наделил регионы правом устанавливать ограничение времени работы таких объектов общепита. В него вошли и предложения архангельских парламентариев. "Мы не один год выходили на федеральный уровень и наконец-то были услышаны – регионы получили возможность самостоятельно предпринимать те шаги, которые актуальны для территорий. Мы смотрим на этот закон как на защиту интересов людей, жизнь которых по соседству с наливайками превратилась в кошмар", – пояснила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Она добавила, что о необходимости принятия закона говорит большое количество обращений, которые поступают к депутатам. По словам председателя комитета по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии Александра Дятлова, законопроект прошел оценку регулирующего воздействия и позволит обеспечить баланс между интересами жителей многоквартирных домов и хозяйствующих субъектов. С этой целью была создана рабочая группа при областном Собрании. Она продолжит деятельность и после вступления закона в силу. "В центре внимания будет реализация закона. Мы посмотрим, достаточны ли эти меры для решения проблемы. А в дальнейшем будет рекомендовать предпринимателям, которые хотят продолжать свой бизнес, арендовать помещения, отдаленные от жилых домов, перепрофилировать свои объекты торговли в рестораны, с получением соответствующей лицензии и продолжать работать", – сообщил депутат.
https://ria.ru/20240424/podderzhka-1942010982.html
https://ria.ru/20240518/port-1946927172.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, архангельская область, александр дятлов
Архангельская область, Общество, Архангельская область, Александр Дятлов
АРХАНГЕЛЬСК, 22 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания на заседании в среду приняли законопроект, регламентирующий продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, ограничив время их работы с 23.00 до 9.00, сообщила пресс-служба собрания.
"Теперь время работы объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов, ограничено с 23 часов до 9 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законодательная инициатива была разработана совместно губернатором Архангельской области
и региональными депутатами.
С 1 апреля 2024 года вступил в силу федеральный закон, который наделил регионы правом устанавливать ограничение времени работы таких объектов общепита. В него вошли и предложения архангельских парламентариев.
"Мы не один год выходили на федеральный уровень и наконец-то были услышаны – регионы получили возможность самостоятельно предпринимать те шаги, которые актуальны для территорий. Мы смотрим на этот закон как на защиту интересов людей, жизнь которых по соседству с наливайками превратилась в кошмар", – пояснила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Она добавила, что о необходимости принятия закона говорит большое количество обращений, которые поступают к депутатам.
По словам председателя комитета по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии Александра Дятлова
, законопроект прошел оценку регулирующего воздействия и позволит обеспечить баланс между интересами жителей многоквартирных домов и хозяйствующих субъектов. С этой целью была создана рабочая группа при областном Собрании. Она продолжит деятельность и после вступления закона в силу.
"В центре внимания будет реализация закона. Мы посмотрим, достаточны ли эти меры для решения проблемы. А в дальнейшем будет рекомендовать предпринимателям, которые хотят продолжать свой бизнес, арендовать помещения, отдаленные от жилых домов, перепрофилировать свои объекты торговли в рестораны, с получением соответствующей лицензии и продолжать работать", – сообщил депутат.