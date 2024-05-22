https://ria.ru/20240522/muratova-1947764199.html

Умерла актриса театра и кино Елена Муратова

Умерла актриса театра и кино Елена Муратова - РИА Новости, 22.05.2024

Умерла актриса театра и кино Елена Муратова

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, театральный педагог Елена Муратова умерла на 93 году жизни, сообщили в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T21:51

2024-05-22T21:51

2024-05-22T21:51

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, театральный педагог Елена Муратова умерла на 93 году жизни, сообщили в пресс-службе Института современного искусства (ИСИ). "Коллектив Института современного искусства глубоко скорбит в связи с кончиной на 93 году жизни советской и российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки Российской Федерации, внимательного и чуткого театрального педагога, профессора кафедры театрального искусства Елены Петровны Муратовой", - говорится в сообщении на сайте института. В пресс-службе отметили, что 20 лет упорного труда Муратовой в ИСИ, на театральных и киносъемочных площадках подарили нескольким поколениям студентов внутреннюю силу, неугасающий огонь, творческий энтузиазм, дипломные литературно-поэтические спектакли "Евгений Онегин", "Метель", "Крутой маршрут" и веру в то, что сцена театра и съемочная площадка - это судьба, познакомившись с которой однажды, уже не сможешь от нее отказаться. "Своей страстью к сцене и театральному искусству Елена Петровна заражала и заряжала студентов и коллег, была великолепным педагогом, отличающимся чуткостью и отзывчивостью, взрастившим студентов, для которых стала второй матерью", - подчеркнули в институте. Муратова родилась 23 февраля 1932 года в Тифлисе. Она сыграла в фильмах "По ту сторону", "Шарф любимой", "Черный бизнес", "Вий" и другие. В Институте современного искусства она преподавала с 2004 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, новости культуры, культура