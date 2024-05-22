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Косатка Ная выбрала себе любимую игрушку - РИА Новости, 22.05.2024
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13:58 22.05.2024 (обновлено: 14:35 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/moskvarium-1947650518.html
Косатка Ная выбрала себе любимую игрушку
Косатка Ная выбрала себе любимую игрушку - РИА Новости, 22.05.2024
Косатка Ная выбрала себе любимую игрушку
Косатка Ная чувствует себя хорошо, ее любимой игрушкой стала ламинария, сообщила в Telegram-канале Москвариума глава ветеринарной службы Ирина Суворова. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:58
2024-05-22T14:35
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Косатка Ная чувствует себя хорошо, ее любимой игрушкой стала ламинария, сообщила в Telegram-канале Москвариума глава ветеринарной службы Ирина Суворова."Мы замораживаем кусочки ламинарии в кусках льда или заливаем ее в куски желе, из которых Ная с большим удовольствием достает их, катает на плавничках и плавает, держа их во рту", — рассказала она.Суворова уточнила, что ламинария — это бурая водоросль, которая не является кормом для косаток, но с которой они любят играть в том числе в дикой природе. Она добавила, что у Наи хороший аппетит, стабильная масса тела, отличные клинические и биохимические показатели крови."Наши тренеры разрабатывают для Наи очень большую и насыщенную программу по обогащению среды, в рамках которой, кроме обычных тренировочных сессий и медицинских осмотров, тактильных сессий, ей предлагаются различные игрушки и типы взаимодействия", — пояснила глава ветеринарной службы.В конце декабря у Наи появился детеныш, это были первые в России роды косатки в искусственной среде. 27 января Москвариум сообщил, что он погиб из-за декомпенсации на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.
https://ria.ru/20240216/kosatka-1927739385.html
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Косатка Ная в Москвариуме
Косатка Ная из Москвариума чувствует себя хорошо, ее любимой игрушкой стала ламинария.
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общество, россия, москвариум, хорошие новости
Хорошие новости, Общество, Россия, Москвариум, Хорошие новости
Косатка Ная выбрала себе любимую игрушку

Москвариум: косатка Ная чувствует себя хорошо, она полюбила играть с ламинарией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Косатка Ная чувствует себя хорошо, ее любимой игрушкой стала ламинария, сообщила в Telegram-канале Москвариума глава ветеринарной службы Ирина Суворова.
"Мы замораживаем кусочки ламинарии в кусках льда или заливаем ее в куски желе, из которых Ная с большим удовольствием достает их, катает на плавничках и плавает, держа их во рту", — рассказала она.
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Суворова уточнила, что ламинария — это бурая водоросль, которая не является кормом для косаток, но с которой они любят играть в том числе в дикой природе. Она добавила, что у Наи хороший аппетит, стабильная масса тела, отличные клинические и биохимические показатели крови.
«
"Наши тренеры разрабатывают для Наи очень большую и насыщенную программу по обогащению среды, в рамках которой, кроме обычных тренировочных сессий и медицинских осмотров, тактильных сессий, ей предлагаются различные игрушки и типы взаимодействия", — пояснила глава ветеринарной службы.
В конце декабря у Наи появился детеныш, это были первые в России роды косатки в искусственной среде. 27 января Москвариум сообщил, что он погиб из-за декомпенсации на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.
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