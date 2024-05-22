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Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве - РИА Новости, 23.05.2024
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07:43 22.05.2024 (обновлено: 16:36 23.05.2024)
https://ria.ru/20240522/moskva-1947948073.html
Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве
Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве - РИА Новости, 23.05.2024
Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве
Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T07:43
2024-05-23T16:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
парки
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице начались работы по благоустройству и реабилитации крупных парков. В этом году на территориях Парка Горького, парка "Сокольники" и музея-заповедника "Коломенское" проведут мероприятия первого этапа. Кроме того, завершатся основные работы по созданию парка "Яуза". Проект реализуется с 2016 года", - говорится в сообщении. Добавляется, что работы первого этапа планируется завершить этой осенью, а полностью все проекты будут реализованы в течение трех лет.
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москва, городское хозяйство москвы, парки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Парки

Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМузей-заповедник "Коломенское"
Музей-заповедник Коломенское - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице начались работы по благоустройству и реабилитации крупных парков. В этом году на территориях Парка Горького, парка "Сокольники" и музея-заповедника "Коломенское" проведут мероприятия первого этапа. Кроме того, завершатся основные работы по созданию парка "Яуза". Проект реализуется с 2016 года", - говорится в сообщении.
Благоустройство сквера в Тимирязевском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Начались работы по благоустройству сквера в Тимирязевском районе Москвы
20 мая, 10:42
Добавляется, что работы первого этапа планируется завершить этой осенью, а полностью все проекты будут реализованы в течение трех лет.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПарки
 
 
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