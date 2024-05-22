https://ria.ru/20240522/moskva-1947948073.html

Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве

Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве - РИА Новости, 23.05.2024

Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве

Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-22T07:43

2024-05-22T07:43

2024-05-23T16:36

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москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице начались работы по благоустройству и реабилитации крупных парков. В этом году на территориях Парка Горького, парка "Сокольники" и музея-заповедника "Коломенское" проведут мероприятия первого этапа. Кроме того, завершатся основные работы по созданию парка "Яуза". Проект реализуется с 2016 года", - говорится в сообщении. Добавляется, что работы первого этапа планируется завершить этой осенью, а полностью все проекты будут реализованы в течение трех лет.

https://ria.ru/20240520/moskvy-1947126150.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, парки