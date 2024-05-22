https://ria.ru/20240522/moskva-1947948073.html
Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве
Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве - РИА Новости, 23.05.2024
Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве
Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T07:43
2024-05-22T07:43
2024-05-23T16:36
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Четыре крупных парка начали благоустраивать в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице начались работы по благоустройству и реабилитации крупных парков. В этом году на территориях Парка Горького, парка "Сокольники" и музея-заповедника "Коломенское" проведут мероприятия первого этапа. Кроме того, завершатся основные работы по созданию парка "Яуза". Проект реализуется с 2016 года", - говорится в сообщении. Добавляется, что работы первого этапа планируется завершить этой осенью, а полностью все проекты будут реализованы в течение трех лет.
https://ria.ru/20240520/moskvy-1947126150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, парки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Парки