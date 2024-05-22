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Дома с изображением флоры и фауны на фасадах отремонтировали в Москве - РИА Новости, 22.05.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:32 22.05.2024
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Дома с изображением флоры и фауны на фасадах отремонтировали в Москве
Дома с изображением флоры и фауны на фасадах отремонтировали в Москве - РИА Новости, 22.05.2024
Дома с изображением флоры и фауны на фасадах отремонтировали в Москве
Более 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:32
2024-05-22T10:32
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Международный день биологического разнообразия, который отмечают 22 мая, рассказываем о зданиях, на фасадах которых изображены представители флоры и фауны. В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда были приведены в порядок 103 таких дома. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
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москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы

Дома с изображением флоры и фауны на фасадах отремонтировали в Москве

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыБолее 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах отремонтировали в Москве
Более 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах отремонтировали в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Более 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах отремонтировали в Москве
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Международный день биологического разнообразия, который отмечают 22 мая, рассказываем о зданиях, на фасадах которых изображены представители флоры и фауны. В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда были приведены в порядок 103 таких дома. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
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