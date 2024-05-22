https://ria.ru/20240522/moskva-1947591977.html

Дома с изображением флоры и фауны на фасадах отремонтировали в Москве

Дома с изображением флоры и фауны на фасадах отремонтировали в Москве - РИА Новости, 22.05.2024

Дома с изображением флоры и фауны на фасадах отремонтировали в Москве

Более 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:32

2024-05-22T10:32

2024-05-22T10:32

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москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Международный день биологического разнообразия, который отмечают 22 мая, рассказываем о зданиях, на фасадах которых изображены представители флоры и фауны. В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда были приведены в порядок 103 таких дома. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, капремонт в москве, городское хозяйство москвы