https://ria.ru/20240522/moskalkova-1947668125.html

Москалькова призвала уделить особое внимание семьям участников СВО из сел

Москалькова призвала уделить особое внимание семьям участников СВО из сел - РИА Новости, 22.05.2024

Москалькова призвала уделить особое внимание семьям участников СВО из сел

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что семьям участников СВО, проживающим в селах, тяжелее, чем тем, кто живет в городе, а... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:47

2024-05-22T14:47

2024-05-22T14:49

специальная военная операция на украине

общество

россия

татьяна москалькова

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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что семьям участников СВО, проживающим в селах, тяжелее, чем тем, кто живет в городе, а также попросила региональных омбудсменов уделить этим людям особое внимание. "Я хотела бы особо обратить внимание каждого участника нашего координационного совета на момент, который связан с оказанием помощи семьям участников специальной военной операции, проживающих в сельской местности. С этих территорий ушло воевать много наших бойцов, которые выполняют свою важнейшую историческую миссию по борьбе с неонацизмом и защите суверенитета и независимости нашей Родины. Их семьям сегодня тяжелее, чем тем, кто проживает в городе", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. Она отметила, что этим семьям тяжелее воспитывать и доставлять детей в школу, поддерживать быт, возделывать землю, решать вопросы по уходу за скотом. "Прошу вас (региональных омбудсменов) уделить особое внимание этим людям", - подчеркнула Москалькова. -0-

https://ria.ru/20231006/obrascheniya-1900920402.html

россия

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Наталья Макарова

общество, россия, татьяна москалькова