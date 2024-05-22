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Москалькова призвала уделить особое внимание семьям участников СВО из сел - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 22.05.2024 (обновлено: 14:49 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/moskalkova-1947668125.html
Москалькова призвала уделить особое внимание семьям участников СВО из сел
Москалькова призвала уделить особое внимание семьям участников СВО из сел - РИА Новости, 22.05.2024
Москалькова призвала уделить особое внимание семьям участников СВО из сел
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что семьям участников СВО, проживающим в селах, тяжелее, чем тем, кто живет в городе, а... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:47
2024-05-22T14:49
специальная военная операция на украине
общество
россия
татьяна москалькова
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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что семьям участников СВО, проживающим в селах, тяжелее, чем тем, кто живет в городе, а также попросила региональных омбудсменов уделить этим людям особое внимание. "Я хотела бы особо обратить внимание каждого участника нашего координационного совета на момент, который связан с оказанием помощи семьям участников специальной военной операции, проживающих в сельской местности. С этих территорий ушло воевать много наших бойцов, которые выполняют свою важнейшую историческую миссию по борьбе с неонацизмом и защите суверенитета и независимости нашей Родины. Их семьям сегодня тяжелее, чем тем, кто проживает в городе", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. Она отметила, что этим семьям тяжелее воспитывать и доставлять детей в школу, поддерживать быт, возделывать землю, решать вопросы по уходу за скотом. "Прошу вас (региональных омбудсменов) уделить особое внимание этим людям", - подчеркнула Москалькова. -0-
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общество, россия, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала уделить особое внимание семьям участников СВО из сел

Москалькова: семьям участников СВО из сел тяжелее, чем тем, кто живет в городе

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что семьям участников СВО, проживающим в селах, тяжелее, чем тем, кто живет в городе, а также попросила региональных омбудсменов уделить этим людям особое внимание.
«
"Я хотела бы особо обратить внимание каждого участника нашего координационного совета на момент, который связан с оказанием помощи семьям участников специальной военной операции, проживающих в сельской местности. С этих территорий ушло воевать много наших бойцов, которые выполняют свою важнейшую историческую миссию по борьбе с неонацизмом и защите суверенитета и независимости нашей Родины. Их семьям сегодня тяжелее, чем тем, кто проживает в городе", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане.
Она отметила, что этим семьям тяжелее воспитывать и доставлять детей в школу, поддерживать быт, возделывать землю, решать вопросы по уходу за скотом.
"Прошу вас (региональных омбудсменов) уделить особое внимание этим людям", - подчеркнула Москалькова. -0-
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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