https://ria.ru/20240522/moskalkova-1947667394.html
Москалькова заявила о важности квалифицированных кадров на селе
Москалькова заявила о важности квалифицированных кадров на селе - РИА Новости, 22.05.2024
Москалькова заявила о важности квалифицированных кадров на селе
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что проблема квалифицированных кадров в медицинской и образовательной сферах в сельской... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:45
2024-05-22T14:45
2024-05-22T14:45
общество
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что проблема квалифицированных кадров в медицинской и образовательной сферах в сельской местности является одной из первостепенных. "Я хотела бы особый сделать акцент на медицинской помощи, потому что анализ обращений показывает, что именно по этим вопросам ко мне, как к федеральному омбудсмену, приходит больше всего обращений… Сегодня тема номер один - квалифицированные кадры на селе, в том числе в медицинской и образовательной сфере", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. Омбудсмен напомнила, что с марта этого года по поручению президента увеличена надбавка медицинским работкам, врачам, медсестрам.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова заявила о важности квалифицированных кадров на селе
Москалькова: проблема квалифицированных кадров на селе — одна из первостепенных
МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что проблема квалифицированных кадров в медицинской и образовательной сферах в сельской местности является одной из первостепенных.
"Я хотела бы особый сделать акцент на медицинской помощи, потому что анализ обращений показывает, что именно по этим вопросам ко мне, как к федеральному омбудсмену, приходит больше всего обращений… Сегодня тема номер один - квалифицированные кадры на селе, в том числе в медицинской и образовательной сфере", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане.
Омбудсмен напомнила, что с марта этого года по поручению президента увеличена надбавка медицинским работкам, врачам, медсестрам.