https://ria.ru/20240522/moskalkova-1947667394.html

Москалькова заявила о важности квалифицированных кадров на селе

Москалькова заявила о важности квалифицированных кадров на селе - РИА Новости, 22.05.2024

Москалькова заявила о важности квалифицированных кадров на селе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что проблема квалифицированных кадров в медицинской и образовательной сферах в сельской... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:45

2024-05-22T14:45

2024-05-22T14:45

общество

здоровье - общество

россия

татьяна москалькова

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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что проблема квалифицированных кадров в медицинской и образовательной сферах в сельской местности является одной из первостепенных. "Я хотела бы особый сделать акцент на медицинской помощи, потому что анализ обращений показывает, что именно по этим вопросам ко мне, как к федеральному омбудсмену, приходит больше всего обращений… Сегодня тема номер один - квалифицированные кадры на селе, в том числе в медицинской и образовательной сфере", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. Омбудсмен напомнила, что с марта этого года по поручению президента увеличена надбавка медицинским работкам, врачам, медсестрам.

https://ria.ru/20240522/moskalkova-1947667131.html

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общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова