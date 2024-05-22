https://ria.ru/20240522/moskalkova-1947667131.html

Москалькова подчеркнула важность защиты прав сельских жителей

Москалькова подчеркнула важность защиты прав сельских жителей - РИА Новости, 22.05.2024

Москалькова подчеркнула важность защиты прав сельских жителей

Условия, в которых сегодня живут и работают селяне, заслуживают пристального внимания с позиции защиты их прав, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:45

2024-05-22T14:45

2024-05-22T14:45

общество

россия

татьяна москалькова

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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Условия, в которых сегодня живут и работают селяне, заслуживают пристального внимания с позиции защиты их прав, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Те условия, в которых сегодня продолжают жить и работать селяне, конечно, заслуживают самого пристального внимания с позиции защиты их прав и поднятия гарантий этих прав", - сказала Москалькова в ходе пленарного заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. Омбудсмен отметила, что сегодняшний координационный совет направлен на то, чтобы осмыслить ситуацию с правами человека в селах и внести конкретные предложения по улучшению защиты прав граждан.

https://ria.ru/20240522/moskalkova-1947667394.html

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общество, россия, татьяна москалькова