https://ria.ru/20240522/morozova-1947669686.html
Омбудсмен ДНР рассказала о десятках обращений от жителей Авдеевки
Омбудсмен ДНР рассказала о десятках обращений от жителей Авдеевки - РИА Новости, 22.05.2024
Омбудсмен ДНР рассказала о десятках обращений от жителей Авдеевки
Аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике получает десятки обращений от жителей Авдеевки, в основном они связаны с розыском... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:53
2024-05-22T14:53
2024-05-22T14:53
донецкая народная республика
авдеевка
дарья морозова
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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике получает десятки обращений от жителей Авдеевки, в основном они связаны с розыском пропавших без вести, социальными выплатами и вопросами регистрации, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова. "Мы получаем десятки обращений от жителей Авдеевки. Основная часть касается вопросов, связанных с розыском лиц, пропавших без вести, социальных выплат и вопросов регистрации. Также на регулярной основе направляются письма в международные правозащитные организации по фактам обстрелов со стороны ВФУ гражданских объектов", - рассказала Морозова РИА Новости в ходе проведения Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. Уполномоченные по правам человека со всей страны собрались в республике Дагестан, чтобы обсудить вопросы, связанные с защитой прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей.
https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931670657.html
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донецкая народная республика, авдеевка, дарья морозова
Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР рассказала о десятках обращений от жителей Авдеевки
Морозова: аппарат омбудсмена ДНР получает десятки обращений от жителей Авдеевки
МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике получает десятки обращений от жителей Авдеевки, в основном они связаны с розыском пропавших без вести, социальными выплатами и вопросами регистрации, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Мы получаем десятки обращений от жителей Авдеевки. Основная часть касается вопросов, связанных с розыском лиц, пропавших без вести, социальных выплат и вопросов регистрации. Также на регулярной основе направляются письма в международные правозащитные организации по фактам обстрелов со стороны ВФУ гражданских объектов", - рассказала Морозова РИА Новости в ходе проведения Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане.
Уполномоченные по правам человека со всей страны собрались в республике Дагестан, чтобы обсудить вопросы, связанные с защитой прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей.