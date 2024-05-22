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Молдавия не будет мешать поставкам газа в Приднестровье, заявил Парликов - РИА Новости, 22.05.2024
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15:28 22.05.2024 (обновлено: 15:35 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947677818.html
Молдавия не будет мешать поставкам газа в Приднестровье, заявил Парликов
Молдавия не будет мешать поставкам газа в Приднестровье, заявил Парликов - РИА Новости, 22.05.2024
Молдавия не будет мешать поставкам газа в Приднестровье, заявил Парликов
Кишинев не намерен препятствовать поставкам газа от "Газпрома" в Приднестровье после истечения срока действия транзитного контракта между Россией и Украиной,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:28
2024-05-22T15:35
молдавия
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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Кишинев не намерен препятствовать поставкам газа от "Газпрома" в Приднестровье после истечения срока действия транзитного контракта между Россией и Украиной, заявил в среду министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Ранее глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Молдавская делегация во главе с премьером Дорином Речаном находится с визитом в Брюсселе, в частности, принимает участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Молдавия. По словам Парликова, он принял участие в совместной дискуссии, посвященной теме энергетической безопасности в Приднестровье. "В контексте истечения срока действия контракта о транзите российского природного газа по территории я подчеркнул необходимость сохранения стабильности в приднестровском регионе и еще раз подтвердил, что правобережье (Молдавия - ред.) не будет препятствовать поставкам газа от "Газпрома" на левый берег Днестра (Приднестровье - ред.) даже после истечения срока действия транзитного контракта", - написал Парликов на своей странице в соцсети. По его словам, если российский газ не удастся транспортировать через территорию Украины в ПМР, необходимо будет найти альтернативный маршрут. "Например, вертикальный (газотранспортный – ред.) коридор (входят Греция, Болгария, Румыния и Венгрия - ред.), к которому Республика Молдова недавно присоединилась", - пояснил министр. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Приднестровье, 60% жителей котфорого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html
https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html
https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946755409.html
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молдавия, кишинев, украина, дорин речан, газпром, нафтогаз украины, евросоюз, в мире
Молдавия, Кишинев, Украина, Дорин Речан, Газпром, Нафтогаз Украины, Евросоюз, В мире
Молдавия не будет мешать поставкам газа в Приднестровье, заявил Парликов

Министр Парликов: Кишинев не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Кишинев не намерен препятствовать поставкам газа от "Газпрома" в Приднестровье после истечения срока действия транзитного контракта между Россией и Украиной, заявил в среду министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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12 мая, 08:00
Молдавская делегация во главе с премьером Дорином Речаном находится с визитом в Брюсселе, в частности, принимает участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Молдавия. По словам Парликова, он принял участие в совместной дискуссии, посвященной теме энергетической безопасности в Приднестровье.
"В контексте истечения срока действия контракта о транзите российского природного газа по территории я подчеркнул необходимость сохранения стабильности в приднестровском регионе и еще раз подтвердил, что правобережье (Молдавия - ред.) не будет препятствовать поставкам газа от "Газпрома" на левый берег Днестра (Приднестровье - ред.) даже после истечения срока действия транзитного контракта", - написал Парликов на своей странице в соцсети.
Изображение сгенерировано ИИ
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По его словам, если российский газ не удастся транспортировать через территорию Украины в ПМР, необходимо будет найти альтернативный маршрут. "Например, вертикальный (газотранспортный – ред.) коридор (входят Греция, Болгария, Румыния и Венгрия - ред.), к которому Республика Молдова недавно присоединилась", - пояснил министр.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Приднестровье не останется без газа, если Украина откажется от транзита
17 мая, 18:16
Приднестровье, 60% жителей котфорого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
МолдавияКишиневУкраинаДорин РечанГазпромНафтогаз УкраиныЕвросоюзВ мире
 
 
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