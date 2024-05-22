Молдавия не будет мешать поставкам газа в Приднестровье, заявил Парликов
Министр Парликов: Кишинев не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Кишинев не намерен препятствовать поставкам газа от "Газпрома" в Приднестровье после истечения срока действия транзитного контракта между Россией и Украиной, заявил в среду министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
Ранее глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
Молдавская делегация во главе с премьером Дорином Речаном находится с визитом в Брюсселе, в частности, принимает участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Молдавия. По словам Парликова, он принял участие в совместной дискуссии, посвященной теме энергетической безопасности в Приднестровье.
"В контексте истечения срока действия контракта о транзите российского природного газа по территории я подчеркнул необходимость сохранения стабильности в приднестровском регионе и еще раз подтвердил, что правобережье (Молдавия - ред.) не будет препятствовать поставкам газа от "Газпрома" на левый берег Днестра (Приднестровье - ред.) даже после истечения срока действия транзитного контракта", - написал Парликов на своей странице в соцсети.
По его словам, если российский газ не удастся транспортировать через территорию Украины в ПМР, необходимо будет найти альтернативный маршрут. "Например, вертикальный (газотранспортный – ред.) коридор (входят Греция, Болгария, Румыния и Венгрия - ред.), к которому Республика Молдова недавно присоединилась", - пояснил министр.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
Приднестровье, 60% жителей котфорого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.