https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947677818.html

Молдавия не будет мешать поставкам газа в Приднестровье, заявил Парликов

Молдавия не будет мешать поставкам газа в Приднестровье, заявил Парликов - РИА Новости, 22.05.2024

Молдавия не будет мешать поставкам газа в Приднестровье, заявил Парликов

Кишинев не намерен препятствовать поставкам газа от "Газпрома" в Приднестровье после истечения срока действия транзитного контракта между Россией и Украиной,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:28

2024-05-22T15:28

2024-05-22T15:35

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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Кишинев не намерен препятствовать поставкам газа от "Газпрома" в Приднестровье после истечения срока действия транзитного контракта между Россией и Украиной, заявил в среду министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Ранее глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Молдавская делегация во главе с премьером Дорином Речаном находится с визитом в Брюсселе, в частности, принимает участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Молдавия. По словам Парликова, он принял участие в совместной дискуссии, посвященной теме энергетической безопасности в Приднестровье. "В контексте истечения срока действия контракта о транзите российского природного газа по территории я подчеркнул необходимость сохранения стабильности в приднестровском регионе и еще раз подтвердил, что правобережье (Молдавия - ред.) не будет препятствовать поставкам газа от "Газпрома" на левый берег Днестра (Приднестровье - ред.) даже после истечения срока действия транзитного контракта", - написал Парликов на своей странице в соцсети. По его словам, если российский газ не удастся транспортировать через территорию Украины в ПМР, необходимо будет найти альтернативный маршрут. "Например, вертикальный (газотранспортный – ред.) коридор (входят Греция, Болгария, Румыния и Венгрия - ред.), к которому Республика Молдова недавно присоединилась", - пояснил министр. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Приднестровье, 60% жителей котфорого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html

https://ria.ru/20240502/usa-1943344600.html

https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946755409.html

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молдавия, кишинев, украина, дорин речан, газпром, нафтогаз украины, евросоюз, в мире