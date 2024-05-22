https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947651242.html

Жители Молдавии считают, что при нынешней власти выросла миграция

Жители Молдавии считают, что при нынешней власти выросла миграция - РИА Новости, 22.05.2024

Жители Молдавии считают, что при нынешней власти выросла миграция

Более двух третей жителей Молдавии считают, что при нынешней власти выросла миграция из страны, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в мае Институтом... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:02

2024-05-22T14:02

2024-05-22T14:03

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Более двух третей жителей Молдавии считают, что при нынешней власти выросла миграция из страны, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в мае Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии попросили ответить, в какой степени выросла или снизилась во время пребывания у власти партии большинства "Действие и солидарность" (ПДС) миграция, бедность и коррупция. Из опрошенных 69% отметили, что при ПДС выросла миграция, 50% указали на рост бедности при нынешней власти, а 43% - на рост коррупции. Посчитали, что снизилась миграция - 7% отвечавших на вопрос, бедность – 18%, коррупция – 21%, а уверены, что осталась на прежнем уровне – соответственно 18%, 29%, 27% и не нашлись с ответом – соответственно 6%, 3%, 9%. Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947592435.html

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