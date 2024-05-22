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Жители Молдавии считают, что Санду не заслужила второй срок, показал опрос
Жители Молдавии считают, что Санду не заслужила второй срок, показал опрос - РИА Новости, 22.05.2024
Жители Молдавии считают, что Санду не заслужила второй срок, показал опрос
Более половины жителей Молдавии считают, что действующий президент республики Майя Санду не заслужила быть избранной на второй срок, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:55
2024-05-22T13:55
2024-05-22T13:57
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Более половины жителей Молдавии считают, что действующий президент республики Майя Санду не заслужила быть избранной на второй срок, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей республики просили высказаться, заслужила ли Санду быть избранной на второй президентский срок. Отрицательно ответили 55% опрошенных. При этом 39% респондентов считают, что Санду заслужила второй срок. Не смогли ответить на вопрос 6% респондентов. Жителям Молдавии также задали вопрос, в какой степени президент виновата и несет ответственность за нынешнюю ситуацию в стране. Почти половина – 48% (22% - в большой степени и 26% - в очень большой степени) считают, что президент виновна в сложившейся в стране ситуации. При этом 48% полагают что Санду виновата "в малой степени и в очень малой степени". Не смогли ответить на вопрос 4% респондентов. Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Жители Молдавии считают, что Санду не заслужила второй срок, показал опрос
IMAS: 55% жителей Молдавии считают, что Санду не заслужила второй срок
КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости.
Более половины жителей Молдавии считают, что действующий президент республики Майя Санду
не заслужила быть избранной на второй срок, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS)
республики.
Жителей республики просили высказаться, заслужила ли Санду быть избранной на второй президентский срок. Отрицательно ответили 55% опрошенных. При этом 39% респондентов считают, что Санду заслужила второй срок. Не смогли ответить на вопрос 6% респондентов.
Жителям Молдавии также задали вопрос, в какой степени президент виновата и несет ответственность за нынешнюю ситуацию в стране. Почти половина – 48% (22% - в большой степени и 26% - в очень большой степени) считают, что президент виновна в сложившейся в стране ситуации. При этом 48% полагают что Санду виновата "в малой степени и в очень малой степени". Не смогли ответить на вопрос 4% респондентов.
Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.