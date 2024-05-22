https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947607615.html

В Кишиневе освободили мужчину, пытавшегося поджечь посольство России

В Кишиневе освободили мужчину, пытавшегося поджечь посольство России - РИА Новости, 22.05.2024

В Кишиневе освободили мужчину, пытавшегося поджечь посольство России

Мужчину, пытавшегося поджечь посольство России в Кишиневе, признали виновным, однако его освободили в зале суда, поскольку судьи сочли назначенное наказание... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:36

2024-05-22T11:36

2024-05-22T11:36

в мире

россия

молдавия

кишинев

игорь гросу

михай попшой

майя санду

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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Мужчину, пытавшегося поджечь посольство России в Кишиневе, признали виновным, однако его освободили в зале суда, поскольку судьи сочли назначенное наказание полностью исполненным, сообщают молдавские СМИ. В день выборов президента России, проходивших в Кишиневе 17 марта, у посольства РФ произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено. В полиции Кишинева сообщили РИА Новости, что нарушитель задержан. Он сообщил, что помимо молдавского гражданства обладает и российским. "54-летнего мужчину, который 17 марта бросил две емкости с горючими веществами через забор посольства Российской Федерации в Кишиневе, признали виновным в "препятствовании свободному осуществлению избирательного права или деятельности избирательных органов", - сообщает портал Deschide.md. Уточняется, что по приговору Кишиневского суда подсудимый был обязан отработать 150 часов неоплачиваемой работы на благо общества. "Однако, учитывая, что он находился в СИЗО 50 суток, судьи сочли назначенное наказание полностью исполненным - лицо было освобождено из зала суда… Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней", - поясняется в сообщении. Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейского курса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946690082.html

https://ria.ru/20240521/obvinenie-1947533105.html

https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947592435.html

россия

молдавия

кишинев

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в мире, россия, молдавия, кишинев, игорь гросу, михай попшой, майя санду