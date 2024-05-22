https://ria.ru/20240522/moldavane-1947683516.html

Большинство граждан Молдавии не хотят считать себя румынами, показал опрос

Большинство граждан Молдавии не хотят считать себя румынами, показал опрос - РИА Новости, 22.05.2024

Большинство граждан Молдавии не хотят считать себя румынами, показал опрос

Большинство жителей Молдавии считают себя молдаванами по национальности, а не румынами, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в мае Институтом... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:49

2024-05-22T15:49

2024-05-22T15:55

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КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Большинство жителей Молдавии считают себя молдаванами по национальности, а не румынами, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в мае Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, к какой национальности они себя относят. Почти 72% респондентов заявили, что являются молдаванами. Румынами себя назвали лишь 11% опрошенных. По данным исследования, разговаривают дома на молдавском языке 44,3% респондентов. Еще 30,4% опрошенных заявили, что говорят в семье на румынском языке. На русском языке дома разговаривают 21% опрошенных. Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.

https://ria.ru/20240311/yazyk-1932331849.html

https://ria.ru/20240516/moldaviya-1946445046.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907586648.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, румыния