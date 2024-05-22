Рейтинг@Mail.ru
Большинство граждан Молдавии не хотят считать себя румынами, показал опрос - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 22.05.2024 (обновлено: 15:55 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/moldavane-1947683516.html
Большинство граждан Молдавии не хотят считать себя румынами, показал опрос
Большинство граждан Молдавии не хотят считать себя румынами, показал опрос - РИА Новости, 22.05.2024
Большинство граждан Молдавии не хотят считать себя румынами, показал опрос
Большинство жителей Молдавии считают себя молдаванами по национальности, а не румынами, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в мае Институтом... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:49
2024-05-22T15:55
в мире
молдавия
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Большинство жителей Молдавии считают себя молдаванами по национальности, а не румынами, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в мае Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, к какой национальности они себя относят. Почти 72% респондентов заявили, что являются молдаванами. Румынами себя назвали лишь 11% опрошенных. По данным исследования, разговаривают дома на молдавском языке 44,3% респондентов. Еще 30,4% опрошенных заявили, что говорят в семье на румынском языке. На русском языке дома разговаривают 21% опрошенных. Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
https://ria.ru/20240311/yazyk-1932331849.html
https://ria.ru/20240516/moldaviya-1946445046.html
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907586648.html
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния
В мире, Молдавия, Румыния
Большинство граждан Молдавии не хотят считать себя румынами, показал опрос

IMAS: большинство жителей Молдавии считают себя молдаванами, а не румынами

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Большинство жителей Молдавии считают себя молдаванами по национальности, а не румынами, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в мае Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, к какой национальности они себя относят. Почти 72% респондентов заявили, что являются молдаванами. Румынами себя назвали лишь 11% опрошенных.
Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
КС Молдавии признал законным переименование госязыка в румынский
11 марта, 16:43
По данным исследования, разговаривают дома на молдавском языке 44,3% респондентов. Еще 30,4% опрошенных заявили, что говорят в семье на румынском языке. На русском языке дома разговаривают 21% опрошенных.
Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Румынские чиновники спешат хоронить молдавскую идентичность, заявил эксперт
16 мая, 15:19
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Премьер Румынии назвал причастных к ликвидации молдавского языка
5 ноября 2023, 15:33
 
В миреМолдавияРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала