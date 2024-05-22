https://ria.ru/20240522/mobilizatsiya-1947648051.html

В Раде предложили освобождать украинцев от мобилизации при уплате налога

В Раде предложили освобождать украинцев от мобилизации при уплате налога - РИА Новости, 22.05.2024

В Раде предложили освобождать украинцев от мобилизации при уплате налога

Предложение по экономическому бронированию, предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:50

2024-05-22T13:50

2024-05-22T13:50

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Предложение по экономическому бронированию, предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 долларов) в месяц рассматривают в украинском парламенте, сообщили в Верховной раде. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 8 мая заявил, что на Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника. "В комитете по вопросам экономического развития есть наработанные инициативной группой предложения по экономическому бронированию, которые предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, уплатить 20 тысяч гривен в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать и платить налоги", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Рады. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947487874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины