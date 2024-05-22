https://ria.ru/20240522/mid-1947581210.html
Россия не получила приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Россия не получила приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии - РИА Новости, 22.05.2024
Россия не получила приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Российская сторона пока не получила приглашение от Парижа на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T09:41
2024-05-22T09:41
2024-05-22T09:41
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нормандия
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российская сторона пока не получила приглашение от Парижа на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня. "Однако по сей день ни в МИД России, ни в наше посольство в Париже никаких приглашений не поступало. Возможно, организаторы передумали или им "посоветовали" передумать. Сегодня наши отношения с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, включая и Францию, не по нашей воле находятся в своей низшей точке", - сказал Студенников. Российская сторона убеждена, что общий долг – чтить память всех павших в борьбе с нацизмом, отметил собеседник агентства. "Главное, никогда не забывать, что решающую роль в разгроме военной машины Третьего рейха сыграла именно Красная армия и советский народ, без стойкости и героизма которых не было бы никакого "второго фронта", - добавил он.
https://ria.ru/20240416/normandiya-1940340691.html
https://ria.ru/20240211/studennikov-1926444252.html
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в мире, россия, париж, нормандия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
В мире, Россия, Париж, Нормандия, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), В мире
Россия не получила приглашение на 80-летие высадки союзников в Нормандии
МИД: Россия пока не получила приглашение от Парижа на 80-летие высадки союзников