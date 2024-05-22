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СМИ: смерть Мэттью Перри из "Друзей" стала предметом расследования - РИА Новости, 22.05.2024
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03:33 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/mettyu_perri-1947556945.html
СМИ: смерть Мэттью Перри из "Друзей" стала предметом расследования
СМИ: смерть Мэттью Перри из "Друзей" стала предметом расследования - РИА Новости, 22.05.2024
СМИ: смерть Мэттью Перри из "Друзей" стала предметом расследования
Смерть известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года от сильного воздействия наркотика кетамина стала предметом уголовного расследования,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T03:33
2024-05-22T03:33
лос-анджелес
мэттью перри
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смерть известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года от сильного воздействия наркотика кетамина стала предметом уголовного расследования, власти выясняют, где актер получил его, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителей полиции Лос-Анджелеса. "Смерть Мэттью Перри от острого действия рецептурного (наркосодержащего - ред.) препарата кетамина стала предметом уголовного расследования, и власти выясняют, где актер получил его", - говорится в публикации. В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие наркотика кетамина. Там добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, являлись также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
https://ria.ru/20240513/bushemi-1945481839.html
https://ria.ru/20240512/akter-1945429240.html
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лос-анджелес, мэттью перри
Лос-Анджелес, Мэттью Перри
СМИ: смерть Мэттью Перри из "Друзей" стала предметом расследования

LAT: смерть Мэттью Перри от воздействия кетамина стала предметом расследования

© AP Photo / Brian AchАктер Мэттью Перри в 2015 году
Актер Мэттью Перри в 2015 году - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Brian Ach
Актер Мэттью Перри в 2015 году. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смерть известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года от сильного воздействия наркотика кетамина стала предметом уголовного расследования, власти выясняют, где актер получил его, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителей полиции Лос-Анджелеса.
«
"Смерть Мэттью Перри от острого действия рецептурного (наркосодержащего - ред.) препарата кетамина стала предметом уголовного расследования, и власти выясняют, где актер получил его", - говорится в публикации.
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В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие наркотика кетамина. Там добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, являлись также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина".
Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
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