https://ria.ru/20240522/mettyu_perri-1947556945.html

СМИ: смерть Мэттью Перри из "Друзей" стала предметом расследования

СМИ: смерть Мэттью Перри из "Друзей" стала предметом расследования - РИА Новости, 22.05.2024

СМИ: смерть Мэттью Перри из "Друзей" стала предметом расследования

Смерть известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года от сильного воздействия наркотика кетамина стала предметом уголовного расследования,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T03:33

2024-05-22T03:33

2024-05-22T03:33

лос-анджелес

мэттью перри

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смерть известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года от сильного воздействия наркотика кетамина стала предметом уголовного расследования, власти выясняют, где актер получил его, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителей полиции Лос-Анджелеса. "Смерть Мэттью Перри от острого действия рецептурного (наркосодержащего - ред.) препарата кетамина стала предметом уголовного расследования, и власти выясняют, где актер получил его", - говорится в публикации. В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие наркотика кетамина. Там добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, являлись также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

https://ria.ru/20240513/bushemi-1945481839.html

https://ria.ru/20240512/akter-1945429240.html

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лос-анджелес, мэттью перри