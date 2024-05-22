https://ria.ru/20240522/medvedchuk-1947386523.html

Виктор Медведчук: на Украине больше некому вести переговоры о мире

Виктор Медведчук: на Украине больше некому вести переговоры о мире - РИА Новости, 22.05.2024

Виктор Медведчук: на Украине больше некому вести переговоры о мире

Согласно Конституции Украины, с 21 мая Владимир Зеленский не может занимать свою должность, подписывать документы, а также представлять страну на международной... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T09:00

2024-05-22T09:00

2024-05-22T22:56

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Согласно Конституции Украины, с 21 мая Владимир Зеленский не может занимать свою должность, подписывать документы, а также представлять страну на международной арене. О том, как Зеленский загнал Украину в правовой коллапс и поможет ли ему заграница, в интервью РИА Новости рассказал председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. — По Конституции Украины, Зеленский после 20 мая будет нелегитимным? Означает ли это, что все назначения, указы, решения будут недействительными? Чем это грозит Украине?— Согласно с положениями статьи 103 Конституции Украины, президент Украины избирается гражданами Украины на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет (часть первая). Осуществляя толкование положений статьи 103 Конституции Украины, Конституционный суд Украины определил, что положения статьи 103 Конституции Украины и других ее статей, определяющих конституционно-правовой статус президента Украины, не содержат норм, устанавливающих другой срок, кроме пятилетнего, на который граждане Украины могут избирать главу государства.Согласно части первой статьи 104, части первой статьи 108 Конституции Украины, президент Украины, срок полномочий которого закончился, может исполнять свои полномочия не более чем 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов о новоизбранном президенте Украины. Учитывая, что выборы президента Украины не проводились, Зеленский по истечении срока своих полномочий с 21 мая 2024 года не может их выполнять, то есть является нелегитимным.Это означает нелегитимность не только самого Зеленского, но и всей вертикали президентской власти. Учитывая то, что выборы президента Украины не проводились, а полномочия президента Зеленского заканчиваются 21 мая 2024 года, председатели местных государственных администраций не смогут выполнять свои полномочия после указанной даты, согласно статье 8 закона Украины "О местных государственных администрациях" от 9 апреля 1999 года № 586-ХIV: "Председатели местных государственных администраций назначаются на должности президентом Украины по представлению КМ Украины на срок полномочий президента Украины".Фактически Зеленский загнал Украину в правовой коллапс. Это открытая узурпация власти, которая противоречит Конституции Украины. С 21 мая 2024 года Зеленский не может выполнять президентские полномочия, теряет право неприкосновенности и должен быть привлечен к уголовной ответственности по статье 109 УК Украины — совершение действий, направленных на узурпацию и захват государственной власти путем нарушения предписаний Конституции Украины, устанавливающих периодичность выборов главы государства, а также устранения народа от осуществления власти непосредственно.— Может ли Зеленский после 20 мая представлять Украину на международной арене? Наносить визиты от имени Украины, подписывать договора, заключать соглашения?— Вопрос не в том, может или нет, а в том, что он не имеет никакого права это делать. Он уже не представляет Украину, его подпись на документах не значит ровно ничего, так как не имеет юридической силы. При нем Украина перестала существовать экономически, политически, а с 21 мая 2024 года Зеленский потерял свою легитимность, пробито очередное дно.Зеленский хорошо понимает, что проиграет выборы. Вся история украинских выборов показывает, что президент войны не имеет шансов. Это показывает и президентская кампания самого Зеленского, который сыграл роль президента мира, чем цинично обманул украинский народ. Приходит время отвечать за этот обман, а Зеленский не хочет. И оттягивает этот момент, как может. И он будет прятаться от своего народа за политиками коллективного Запада. Только это тщетно, он им чужой — расходный материал, выполнивший свои задачи. Скоро он в этом убедится. Но пока он будет прыгать по заграницам и что-то там выпрашивать, проще говоря, торговать собой, сдавая интересы украинского народа. Он надеется, что если окончательно сдаст коллективному Западу эти интересы, то коллективный Запад его защитит. Зеленский и так сдавал интересы страны Западу, но теперь ситуация вынуждает его сдать все без остатка, он полностью в воле западных хозяев, они его могут заставить сделать все, что пожелают. И теперь он подпишет все что угодно. Это и есть самое страшное для будущего украинцев.— Может ли пост Зеленского занять его советник Андрей Ермак? Какие для этого акты должен принять парламент?— Нет, это полностью исключено в соответствии с действующим законодательством Украины. В условиях отсутствия правомочного президента Украины его полномочия может выполнять исключительно председатель Верховной рады Украины, согласно статьям 106 и 112 Конституции Украины.— СМИ пишут, что западные страны будут склонять Зеленского к началу переговоров с Россией. Как вы думаете, им это удастся? Пойдет ли на это Зеленский? По вашему мнению, что может заставить Украину, какая ситуация должна сложиться на фронте, что он захочет сесть за стол переговоров без "формулы Зеленского"?— При чем тут вообще, что хочет Зеленский? Вы переоцениваете его политическую волю и возможность хоть что-то решать. Когда на Западе пишут, что "уговаривают" Зеленского, тем самым подают сигнал, что переговоры возможны, но с уговорами Зеленского это никак не связано. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в Харбине на вопрос о легитимности Зеленского, заявил: "По поводу легитимности. На этот вопрос прежде всего должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Но для нас это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный".Именно коллективный Запад разрушил государственность Украины, чтобы Зеленский ничего не смог подписать с Россией, а тем более выполнить. Он сегодня выполнит любую команду, подпишет любую бумагу, и Владимир Путин это прекрасно понимает. Россия справедливо ждет реальных предложений от коллективного Запада. И именно отсутствие этих предложений тормозит мирный процесс, а не позиция нелегитимного президента Зеленского. Более того, это должны понимать украинцы, как никто другой, что начиная с 21 мая 2024 года вести переговоры от имени Украины некому, а тем более подписывать какие-либо документы. Поэтому боевые действия на территории страны не могут завершиться, пока Зеленский находится в президентском кабинете.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947318852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, украина, виктор медведчук, владимир зеленский, верховная рада украины