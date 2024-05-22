https://ria.ru/20240522/markovskaya-1947747578.html
Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны
Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны - РИА Новости, 22.05.2024
Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны
Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны РФ на другую должность. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:33
2024-05-22T19:33
2024-05-22T21:25
россия
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150904/62/1509046271_0:0:803:453_1920x0_80_0_0_5b20f790443b5907cf88ccc47f1d1891.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны РФ на другую должность. "Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью", — сообщила Марковская в своем посте в Instagram*.Марковская была назначена пресс-секретарем министра обороны в ноябре 2017 года. До этого работала журналисткой. Является государственным советником РФ II класса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150904/62/1509046271_0:0:803:603_1920x0_80_0_0_bfd6580d54be7bbf4fe9ae0b9334c153.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, МиГ-31, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны
Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны России
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны РФ на другую должность.
«
"Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью", — сообщила Марковская в своем посте в Instagram*.
Марковская была назначена пресс-секретарем министра обороны в ноябре 2017 года. До этого работала журналисткой. Является государственным советником РФ II класса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.