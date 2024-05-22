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Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны - РИА Новости, 22.05.2024
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19:33 22.05.2024 (обновлено: 21:25 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/markovskaya-1947747578.html
Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны
Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны - РИА Новости, 22.05.2024
Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны
Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны РФ на другую должность. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:33
2024-05-22T21:25
россия
миг-31
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны РФ на другую должность. &quot;Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью&quot;, — сообщила Марковская в своем посте в Instagram*.Марковская была назначена пресс-секретарем министра обороны в ноябре 2017 года. До этого работала журналисткой. Является государственным советником РФ II класса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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60
россия, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, МиГ-31, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны

Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны России

© Фото : страница Россияны Марковской в соцсетиРоссияна Марковская
Россияна Марковская - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : страница Россияны Марковской в соцсети
Россияна Марковская. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны РФ на другую должность.
«

"Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью", — сообщила Марковская в своем посте в Instagram*.

Марковская была назначена пресс-секретарем министра обороны в ноябре 2017 года. До этого работала журналисткой. Является государственным советником РФ II класса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияМиГ-31Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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