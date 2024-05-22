https://ria.ru/20240522/markovskaya-1947747578.html

Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны

Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны - РИА Новости, 22.05.2024

Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны

Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны РФ на другую должность. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:33

2024-05-22T19:33

2024-05-22T21:25

россия

миг-31

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россияна Марковская заявила, что уходит с поста пресс-секретаря министра обороны РФ на другую должность. "Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью", — сообщила Марковская в своем посте в Instagram*.Марковская была назначена пресс-секретарем министра обороны в ноябре 2017 года. До этого работала журналисткой. Является государственным советником РФ II класса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф)