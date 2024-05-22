https://ria.ru/20240522/krozetto-1947549755.html

СМИ: министр обороны Италии снова попал в больницу

СМИ: министр обороны Италии снова попал в больницу - РИА Новости, 22.05.2024

СМИ: министр обороны Италии снова попал в больницу

Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто доставлен в больницу на машине скорой помощи, ему стало плохо во время заседания Верховного совета обороны страны,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:51

2024-05-22T00:51

2024-05-22T00:51

в мире

гуидо крозетто

министерство обороны италии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто доставлен в больницу на машине скорой помощи, ему стало плохо во время заседания Верховного совета обороны страны, сообщает телеканал Rai News. "Министр обороны Гуидо Крозетто был доставлен на машине скорой помощи в больницу для обследования после того, как ему стало плохо во время заседания Верховного совета обороны", - говорится в сообщении телеканала. В феврале агентство Nova со ссылкой на заявление министерства обороны сообщало, что Крозетто был госпитализирован с подозрением на перикардит.

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в мире, гуидо крозетто, министерство обороны италии