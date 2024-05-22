Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали об особенностях нового варианта коронавируса FLiRT - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/koronavirus-1947666932.html
В Минздраве рассказали об особенностях нового варианта коронавируса FLiRT
В Минздраве рассказали об особенностях нового варианта коронавируса FLiRT - РИА Новости, 22.05.2024
В Минздраве рассказали об особенностях нового варианта коронавируса FLiRT
Варианты коронавируса, относящиеся к группе FLiRT, не вызывают более тяжелое течение болезни и незначительно отличаются от циркулирующих ранее, заявил главный... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:44
2024-05-22T14:44
общество
здоровье - общество
россия
владимир чуланов
covid-19 flirt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136581/95/1365819556_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8fa35009010ae5de9bdd2e08e5dfa437.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Варианты коронавируса, относящиеся к группе FLiRT, не вызывают более тяжелое течение болезни и незначительно отличаются от циркулирующих ранее, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон. "По предварительным данным, подварианты, относящиеся к группе FLiRT, незначительно отличаются от ранее циркулировавших вариантов и не обладают способностью вызывать более тяжелое течение заболевания", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что в настоящее время в России и в мире в целом продолжают циркулировать подварианты омикрона. В последнее время в ряде стран получили распространение новые подварианты группы FLiRT - КР.2, один из штаммов этой группы был впервые обнаружен в январе 2024 года, и по состоянию на 17 неделю выявлен в 27 странах, составив 9,6% от числа всех обнаруженных вариантов вируса, пояснил Чуланов.
https://ria.ru/20240522/sputnik-1947557843.html
https://ria.ru/20240522/flirt-1947546204.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136581/95/1365819556_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3892ce5649a9f303415cc37128c431ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов, covid-19 flirt
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Чуланов, COVID-19 Flirt
В Минздраве рассказали об особенностях нового варианта коронавируса FLiRT

Профессор Чуланов: варианты коронавируса FLiRT не вызывают более тяжелое течение

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Варианты коронавируса, относящиеся к группе FLiRT, не вызывают более тяжелое течение болезни и незначительно отличаются от циркулирующих ранее, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон.
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Гинцбург исключил изменение состава "Спутника V" из-за варианта FLiRT
04:06
«
"По предварительным данным, подварианты, относящиеся к группе FLiRT, незначительно отличаются от ранее циркулировавших вариантов и не обладают способностью вызывать более тяжелое течение заболевания", - сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что в настоящее время в России и в мире в целом продолжают циркулировать подварианты омикрона.
В последнее время в ряде стран получили распространение новые подварианты группы FLiRT - КР.2, один из штаммов этой группы был впервые обнаружен в январе 2024 года, и по состоянию на 17 неделю выявлен в 27 странах, составив 9,6% от числа всех обнаруженных вариантов вируса, пояснил Чуланов.
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В России выявили вариант коронавируса FLiRT
00:01
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ЧулановCOVID-19 Flirt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала