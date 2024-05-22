https://ria.ru/20240522/koronavirus-1947666932.html

В Минздраве рассказали об особенностях нового варианта коронавируса FLiRT

В Минздраве рассказали об особенностях нового варианта коронавируса FLiRT - РИА Новости, 22.05.2024

В Минздраве рассказали об особенностях нового варианта коронавируса FLiRT

Варианты коронавируса, относящиеся к группе FLiRT, не вызывают более тяжелое течение болезни и незначительно отличаются от циркулирующих ранее, заявил главный... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:44

2024-05-22T14:44

2024-05-22T14:44

общество

здоровье - общество

россия

владимир чуланов

covid-19 flirt

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Варианты коронавируса, относящиеся к группе FLiRT, не вызывают более тяжелое течение болезни и незначительно отличаются от циркулирующих ранее, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон. "По предварительным данным, подварианты, относящиеся к группе FLiRT, незначительно отличаются от ранее циркулировавших вариантов и не обладают способностью вызывать более тяжелое течение заболевания", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что в настоящее время в России и в мире в целом продолжают циркулировать подварианты омикрона. В последнее время в ряде стран получили распространение новые подварианты группы FLiRT - КР.2, один из штаммов этой группы был впервые обнаружен в январе 2024 года, и по состоянию на 17 неделю выявлен в 27 странах, составив 9,6% от числа всех обнаруженных вариантов вируса, пояснил Чуланов.

https://ria.ru/20240522/sputnik-1947557843.html

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Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов, covid-19 flirt