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Король Бахрейна прибыл в Россию
Король Бахрейна прибыл в Россию - РИА Новости, 22.05.2024
Король Бахрейна прибыл в Россию
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:24
2024-05-22T18:24
2024-05-22T18:40
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Самолет приземлился в столичном аэропорту вечером среды, примерно в 18.10 монарх спустился по трапу самолета. Среди прочих его встречал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Ранее СМИ Бахрейна сообщали о визите монарха в Россию для переговоров о двустороннем сотрудничестве и развитии региональной и международной ситуации. Издания отмечали, что король Бахрейна прибыл в РФ по приглашению российского президента Владимира Путина.
https://ria.ru/20240517/bakhreyn-1946726421.html
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Король Бахрейна прибыл в Россию
Король Бахрейна прибыл в Россию с официальным визитом
2024-05-22T18:24
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в мире, россия, бахрейн, хамад бен иса аль халифа, михаил богданов, владимир путин
В мире, Россия, Бахрейн, Хамад бен Иса Аль Халифа, Михаил Богданов, Владимир Путин, В мире
Король Бахрейна прибыл в Россию
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию