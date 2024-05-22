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Король Бахрейна прибыл в Россию

Король Бахрейна прибыл в Россию - РИА Новости, 22.05.2024

Король Бахрейна прибыл в Россию

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:24

2024-05-22T18:24

2024-05-22T18:40

в мире

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хамад бен иса аль халифа

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владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Самолет приземлился в столичном аэропорту вечером среды, примерно в 18.10 монарх спустился по трапу самолета. Среди прочих его встречал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Ранее СМИ Бахрейна сообщали о визите монарха в Россию для переговоров о двустороннем сотрудничестве и развитии региональной и международной ситуации. Издания отмечали, что король Бахрейна прибыл в РФ по приглашению российского президента Владимира Путина.

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Король Бахрейна прибыл в Россию Король Бахрейна прибыл в Россию с официальным визитом 2024-05-22T18:24 true PT1M04S

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в мире, россия, бахрейн, хамад бен иса аль халифа, михаил богданов, владимир путин