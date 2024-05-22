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Король Бахрейна прибыл в Россию - РИА Новости, 22.05.2024
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18:24 22.05.2024 (обновлено: 18:40 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/korol-1947729587.html
Король Бахрейна прибыл в Россию
Король Бахрейна прибыл в Россию - РИА Новости, 22.05.2024
Король Бахрейна прибыл в Россию
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:24
2024-05-22T18:40
в мире
россия
бахрейн
хамад бен иса аль халифа
михаил богданов
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Самолет приземлился в столичном аэропорту вечером среды, примерно в 18.10 монарх спустился по трапу самолета. Среди прочих его встречал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Ранее СМИ Бахрейна сообщали о визите монарха в Россию для переговоров о двустороннем сотрудничестве и развитии региональной и международной ситуации. Издания отмечали, что король Бахрейна прибыл в РФ по приглашению российского президента Владимира Путина.
https://ria.ru/20240517/bakhreyn-1946726421.html
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Король Бахрейна прибыл в Россию
Король Бахрейна прибыл в Россию с официальным визитом
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в мире, россия, бахрейн, хамад бен иса аль халифа, михаил богданов, владимир путин
В мире, Россия, Бахрейн, Хамад бен Иса Аль Халифа, Михаил Богданов, Владимир Путин, В мире
В мире
Король Бахрейна прибыл в Россию

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет приземлился в столичном аэропорту вечером среды, примерно в 18.10 монарх спустился по трапу самолета.
Среди прочих его встречал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее СМИ Бахрейна сообщали о визите монарха в Россию для переговоров о двустороннем сотрудничестве и развитии региональной и международной ситуации. Издания отмечали, что король Бахрейна прибыл в РФ по приглашению российского президента Владимира Путина.
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17 мая, 16:59
 
В миреВ миреРоссияБахрейнХамад бен Иса Аль ХалифаМихаил БогдановВладимир Путин
 
 
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