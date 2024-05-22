https://ria.ru/20240522/konflikt-1947728093.html

Конфликт на Украине усилил обсуждения ядерных угроз, считает глава NNSA

Конфликт на Украине усилил обсуждения ядерных угроз, считает глава NNSA - РИА Новости, 22.05.2024

Конфликт на Украине усилил обсуждения ядерных угроз, считает глава NNSA

Конфликт на Украине позволил США значительно усилить обсуждение ядерных угроз, сдерживания и нераспространения в мире, заявила глава Национального управления... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:10

2024-05-22T18:10

2024-05-22T18:21

россия

вашингтон (штат)

москва

сергей лавров

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947644229_0:115:3436:2048_1920x0_80_0_0_f6f27e93d6cf9df4605ff1ebe0555032.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине позволил США значительно усилить обсуждение ядерных угроз, сдерживания и нераспространения в мире, заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго страны Джилл Хруби. “Мы вносим огромный вклад для помощи Украине. Частично мы делаем это в полной кооперации с остальным миром. По большей части мы сотрудничаем, чтобы обеспечить освещение ядерной угрозы”, - сообщила она в среду на слушаниях в сенате США. По словам чиновницы, американская администрация “удвоила” свои усилия по обсуждению ядерного сдерживания и нераспространения с союзниками и партнерами по всему миру, поскольку Вашингтон “не разговаривает со своими противниками”. “Мы делаем это, затрачивая значительное время в НАТО и Азии, с нашими партнерами по всему миру. Осведомленность и интерес к нашей программе вооружений, нашей программе ядерного сдерживания, включая нераспространение, значительно выросли”, - добавила Хруби. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны. После того как ДРСМД прекратил действие, президент РФ предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 года передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Глава МИД РФ добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток". Ранее Лавров отмечал, что Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929458385.html

https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947535027.html

https://ria.ru/20240520/kndr-1947076356.html

россия

вашингтон (штат)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вашингтон (штат), москва, сергей лавров, владимир путин, нато