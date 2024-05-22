Конфликт на Украине усилил обсуждения ядерных угроз, считает глава NNSA
Глава NNSA: конфликт на Украине позволил США усилить обсуждение ядерных угроз
Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине позволил США значительно усилить обсуждение ядерных угроз, сдерживания и нераспространения в мире, заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго страны Джилл Хруби.
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“Мы вносим огромный вклад для помощи Украине. Частично мы делаем это в полной кооперации с остальным миром. По большей части мы сотрудничаем, чтобы обеспечить освещение ядерной угрозы”, - сообщила она в среду на слушаниях в сенате США.
По словам чиновницы, американская администрация “удвоила” свои усилия по обсуждению ядерного сдерживания и нераспространения с союзниками и партнерами по всему миру, поскольку Вашингтон “не разговаривает со своими противниками”.
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“Мы делаем это, затрачивая значительное время в НАТО и Азии, с нашими партнерами по всему миру. Осведомленность и интерес к нашей программе вооружений, нашей программе ядерного сдерживания, включая нераспространение, значительно выросли”, - добавила Хруби.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.
После того как ДРСМД прекратил действие, президент РФ предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.
В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 года передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Глава МИД РФ добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток".
Ранее Лавров отмечал, что Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.