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Конфликт на Украине усилил обсуждения ядерных угроз, считает глава NNSA - РИА Новости, 22.05.2024
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18:10 22.05.2024 (обновлено: 18:21 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/konflikt-1947728093.html
Конфликт на Украине усилил обсуждения ядерных угроз, считает глава NNSA
Конфликт на Украине усилил обсуждения ядерных угроз, считает глава NNSA - РИА Новости, 22.05.2024
Конфликт на Украине усилил обсуждения ядерных угроз, считает глава NNSA
Конфликт на Украине позволил США значительно усилить обсуждение ядерных угроз, сдерживания и нераспространения в мире, заявила глава Национального управления... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:10
2024-05-22T18:21
россия
вашингтон (штат)
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сергей лавров
владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине позволил США значительно усилить обсуждение ядерных угроз, сдерживания и нераспространения в мире, заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго страны Джилл Хруби. “Мы вносим огромный вклад для помощи Украине. Частично мы делаем это в полной кооперации с остальным миром. По большей части мы сотрудничаем, чтобы обеспечить освещение ядерной угрозы”, - сообщила она в среду на слушаниях в сенате США. По словам чиновницы, американская администрация “удвоила” свои усилия по обсуждению ядерного сдерживания и нераспространения с союзниками и партнерами по всему миру, поскольку Вашингтон “не разговаривает со своими противниками”. “Мы делаем это, затрачивая значительное время в НАТО и Азии, с нашими партнерами по всему миру. Осведомленность и интерес к нашей программе вооружений, нашей программе ядерного сдерживания, включая нераспространение, значительно выросли”, - добавила Хруби. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны. После того как ДРСМД прекратил действие, президент РФ предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 года передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Глава МИД РФ добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток". Ранее Лавров отмечал, что Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929458385.html
https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947535027.html
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россия, вашингтон (штат), москва, сергей лавров, владимир путин, нато
Россия, Вашингтон (штат), Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Конфликт на Украине усилил обсуждения ядерных угроз, считает глава NNSA

Глава NNSA: конфликт на Украине позволил США усилить обсуждение ядерных угроз

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине позволил США значительно усилить обсуждение ядерных угроз, сдерживания и нераспространения в мире, заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго страны Джилл Хруби.
«
“Мы вносим огромный вклад для помощи Украине. Частично мы делаем это в полной кооперации с остальным миром. По большей части мы сотрудничаем, чтобы обеспечить освещение ядерной угрозы”, - сообщила она в среду на слушаниях в сенате США.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну, предупреждает ICAN
26 февраля, 07:05
По словам чиновницы, американская администрация “удвоила” свои усилия по обсуждению ядерного сдерживания и нераспространения с союзниками и партнерами по всему миру, поскольку Вашингтон “не разговаривает со своими противниками”.
«
“Мы делаем это, затрачивая значительное время в НАТО и Азии, с нашими партнерами по всему миру. Осведомленность и интерес к нашей программе вооружений, нашей программе ядерного сдерживания, включая нераспространение, значительно выросли”, - добавила Хруби.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.
После того как ДРСМД прекратил действие, президент РФ предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Держитесь подальше. В Германии сделали заявление о ядерных учениях России
Вчера, 21:51
В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 года передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Глава МИД РФ добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности "понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток".
Ранее Лавров отмечал, что Москва не видит возможностей для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности в настоящее время, и для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от антироссийской риторики.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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В КНДР заявили, что вынуждены повысить готовность к ядерному сдерживанию
20 мая, 01:28
 
РоссияВашингтон (штат)МоскваСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
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