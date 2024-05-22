https://ria.ru/20240522/kirgiziya-1947592222.html

В Киргизии задержали семь человек по подозрению в нападении на иностранцев

В Киргизии задержали семь человек по подозрению в нападении на иностранцев - РИА Новости, 22.05.2024

В Киргизии задержали семь человек по подозрению в нападении на иностранцев

Сотрудники МВД Киргизии задержали семь граждан по подозрению в нападении на иностранцев в ходе волнений на прошлых выходных, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:32

2024-05-22T10:32

2024-05-22T10:32

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БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники МВД Киргизии задержали семь граждан по подозрению в нападении на иностранцев в ходе волнений на прошлых выходных, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. “Восемнадцатого мая 2024 года неизвестные лица находясь на пересечении улиц 7 Апреля и проспекта Чуй, имея цели распространения негативных сообщений, грубо нарушая нормы общественного порядка, для организации массовых беспорядков в стране, незаконно проникли в общежитие, где нанесли телесные повреждения иностранным гражданам, а также причинили материальный ущерб, уничтожив имущество граждан”, - сказал представитель пресс-службы. По его словам, в этой связи задержаны двое граждан 1999 и 2003 годов рождения. По сообщению пресс-службы, еще пятеро граждан задержаны по подозрению в нападении на швейный цех в Чуйской области, где работали иностранцы. “В настоящее время сотрудниками проводятся активные следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других причастных лиц”, - уточнили в милиции. Ночью с пятницы на субботу в Бишкеке в ряде районов в местах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, проходили акции с участием местных жителей, которые требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека произошел конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии. По данным минздрава Киргизии, после ночных событий за медпомощью обратился 41 человек. Распространяемую в ряде СМИ информацию о человеческих жертвах в МВД Киргизии назвали ложной и провокационной.

https://ria.ru/20240502/poezdki-1943530183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киргизия, бишкек, чуйская область