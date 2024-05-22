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В Киргизии задержали семь человек по подозрению в нападении на иностранцев - РИА Новости, 22.05.2024
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10:32 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/kirgiziya-1947592222.html
В Киргизии задержали семь человек по подозрению в нападении на иностранцев
В Киргизии задержали семь человек по подозрению в нападении на иностранцев - РИА Новости, 22.05.2024
В Киргизии задержали семь человек по подозрению в нападении на иностранцев
Сотрудники МВД Киргизии задержали семь граждан по подозрению в нападении на иностранцев в ходе волнений на прошлых выходных, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:32
2024-05-22T10:32
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БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники МВД Киргизии задержали семь граждан по подозрению в нападении на иностранцев в ходе волнений на прошлых выходных, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. “Восемнадцатого мая 2024 года неизвестные лица находясь на пересечении улиц 7 Апреля и проспекта Чуй, имея цели распространения негативных сообщений, грубо нарушая нормы общественного порядка, для организации массовых беспорядков в стране, незаконно проникли в общежитие, где нанесли телесные повреждения иностранным гражданам, а также причинили материальный ущерб, уничтожив имущество граждан”, - сказал представитель пресс-службы. По его словам, в этой связи задержаны двое граждан 1999 и 2003 годов рождения. По сообщению пресс-службы, еще пятеро граждан задержаны по подозрению в нападении на швейный цех в Чуйской области, где работали иностранцы. “В настоящее время сотрудниками проводятся активные следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других причастных лиц”, - уточнили в милиции. Ночью с пятницы на субботу в Бишкеке в ряде районов в местах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, проходили акции с участием местных жителей, которые требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека произошел конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии. По данным минздрава Киргизии, после ночных событий за медпомощью обратился 41 человек. Распространяемую в ряде СМИ информацию о человеческих жертвах в МВД Киргизии назвали ложной и провокационной.
https://ria.ru/20240502/poezdki-1943530183.html
https://ria.ru/20240518/kirgiziya-1946824907.html
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в мире, киргизия, бишкек, чуйская область
В мире, Киргизия, Бишкек, Чуйская область
В Киргизии задержали семь человек по подозрению в нападении на иностранцев

Силовики в Киргизии задержали семь подозреваемых в нападении на иностранцев

© Sputnik / Жоомарт Ураимов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в пригороде Бишкека
Сотрудник полиции в пригороде Бишкека - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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Сотрудник полиции в пригороде Бишкека. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники МВД Киргизии задержали семь граждан по подозрению в нападении на иностранцев в ходе волнений на прошлых выходных, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
“Восемнадцатого мая 2024 года неизвестные лица находясь на пересечении улиц 7 Апреля и проспекта Чуй, имея цели распространения негативных сообщений, грубо нарушая нормы общественного порядка, для организации массовых беспорядков в стране, незаконно проникли в общежитие, где нанесли телесные повреждения иностранным гражданам, а также причинили материальный ущерб, уничтожив имущество граждан”, - сказал представитель пресс-службы.
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По его словам, в этой связи задержаны двое граждан 1999 и 2003 годов рождения. По сообщению пресс-службы, еще пятеро граждан задержаны по подозрению в нападении на швейный цех в Чуйской области, где работали иностранцы.
“В настоящее время сотрудниками проводятся активные следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других причастных лиц”, - уточнили в милиции.
Ночью с пятницы на субботу в Бишкеке в ряде районов в местах массового проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, проходили акции с участием местных жителей, которые требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая. Тогда в одном из хостелов Бишкека произошел конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии. По данным минздрава Киргизии, после ночных событий за медпомощью обратился 41 человек. Распространяемую в ряде СМИ информацию о человеческих жертвах в МВД Киргизии назвали ложной и провокационной.
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