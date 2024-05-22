https://ria.ru/20240522/kherson-1947654325.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 22.05.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздаются в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:11
2024-05-22T14:11
2024-05-22T14:11
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Взрывы раздаются в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "В Херсоне звучат взрывы", - написал Мрочко. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы