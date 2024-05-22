https://ria.ru/20240522/kherson-1947654325.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 22.05.2024

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздаются в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:11

2024-05-22T14:11

2024-05-22T14:11

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Взрывы раздаются в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "В Херсоне звучат взрывы", - написал Мрочко. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240129/kherson-1924061101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины