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В Херсонской области пятилетний мальчик получил ожоги при атаке дрона - РИА Новости, 22.05.2024
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10:59 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/kherson-1947598703.html
В Херсонской области пятилетний мальчик получил ожоги при атаке дрона
В Херсонской области пятилетний мальчик получил ожоги при атаке дрона - РИА Новости, 22.05.2024
В Херсонской области пятилетний мальчик получил ожоги при атаке дрона
Пятилетний мальчик получил сильные ожоги в результате атаки украинского дрона на город Алешки Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:59
2024-05-22T10:59
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Пятилетний мальчик получил сильные ожоги в результате атаки украинского дрона на город Алешки Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Из-за удара дрона киевских боевиков в Алешках пятилетний мальчик получил минно-взрывную травму. У него сильный ожог головы, кистей и коленных суставов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, ребенка госпитализировали в Скадовскую больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области пятилетний мальчик получил ожоги при атаке дрона

Сальдо: пятилетний мальчик получил сильные ожоги при атаке дрона ВСУ на Алешки

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Пятилетний мальчик получил сильные ожоги в результате атаки украинского дрона на город Алешки Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Из-за удара дрона киевских боевиков в Алешках пятилетний мальчик получил минно-взрывную травму. У него сильный ожог головы, кистей и коленных суставов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, ребенка госпитализировали в Скадовскую больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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