https://ria.ru/20240522/kherson-1947598703.html

В Херсонской области пятилетний мальчик получил ожоги при атаке дрона

В Херсонской области пятилетний мальчик получил ожоги при атаке дрона - РИА Новости, 22.05.2024

В Херсонской области пятилетний мальчик получил ожоги при атаке дрона

Пятилетний мальчик получил сильные ожоги в результате атаки украинского дрона на город Алешки Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:59

2024-05-22T10:59

2024-05-22T10:59

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Пятилетний мальчик получил сильные ожоги в результате атаки украинского дрона на город Алешки Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Из-за удара дрона киевских боевиков в Алешках пятилетний мальчик получил минно-взрывную травму. У него сильный ожог головы, кистей и коленных суставов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, ребенка госпитализировали в Скадовскую больницу, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240404/bespilotnik-1937763020.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо