https://ria.ru/20240522/khatyryk-1947693229.html

Глава МЧС России посетил пострадавшее от паводка якутское село Хатырык

Глава МЧС России посетил пострадавшее от паводка якутское село Хатырык - РИА Новости, 22.05.2024

Глава МЧС России посетил пострадавшее от паводка якутское село Хатырык

Глава МЧС России во время рабочего визита в Якутию, где из-за разрушительного паводка действует режим ЧС, посетил пострадавшее село Хатырык Намского района,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:07

2024-05-22T16:07

2024-05-22T16:07

республика саха (якутия)

александр куренков (мчс)

айсен николаев

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947691295_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_721a8e6ccd17a61b6e1d1f78e0e05485.jpg

ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Глава МЧС России во время рабочего визита в Якутию, где из-за разрушительного паводка действует режим ЧС, посетил пострадавшее село Хатырык Намского района, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что глава МЧС РФ в среду прибыл с рабочим визитом в Якутию. "Александр Куренков вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым совершили облет подтопленных территорий Намского района для оценки оперативной обстановки с воздуха. В селе Хатырык глава МЧС России с Ил Дарханом осмотрели размытый водой деревянный мост на 118-м километре республиканской дороги "Нам" и побывали в многодетной семье Кутуковых, у которых подтопило новый двухэтажный дом", - рассказали в пресс-службе. У Владимира и Ирины Кутуковых десять детей. Они рассказали, что дом затопило на метр. Сейчас семья при помощи волонтеров ведет просушку дома и вещей, поскольку дом подключен к газу. Куренков подарил семье сертификат на приобретение стиральной машины, огнетушитель и автономный пожарный извещатель, а детям – книги и сладкие угощения. Кроме того, Куренкову показали пункт временного размещения, где он пообщался с жителями. По их словам, сотрудники МФЦ помогают с заполнением документов для компенсационных выплат. За здоровьем следят медики Республиканского центра медицины катастроф. В ПВР также открыт пункт гуманитарной помощи, он предоставляет пострадавшим от паводка предметы первой необходимости. Здесь же, в школьной столовой готовят горячее питание. Электричество в полную мощность в Хатырыке подключат к пятнице. Отмечается, что в Намском районе развернуто девять ПВР, в них пребывают более 2 тысяч жителей. В Хатырыкском пункте находятся 154 человека, в том числе 33 ребенка. "Необходимые условия в пунктах временного размещения для эвакуируемых граждан обеспечены. Все очень хорошо организовано. Люди обладают полной и актуальной информацией. То, что касается государства, вся необходимая помощь будет оказана в полном объеме", - отметил глава МЧС России. В свою очередь, глава региона подчеркнул, что главной задачей сейчас является оперативное оказание помощи пострадавшим. "Даны все распоряжения соответствующим службам, чтобы в максимально короткие сроки были проведены аварийно-восстановительные работы на дорогах, в системе энерго- и газоснабжения, оперативно начаты компенсационные выплаты жителям. Где необходимо будем помогать людям восстанавливать утраченные документы. Для детей из пострадавших населенных пунктов будет организован летний отдых в лагерях. Никто не должен остаться без помощи", - сказал Николаев.

https://ria.ru/20240521/pomosch-1947499647.html

https://ria.ru/20240502/dorogi-1943467475.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр куренков (мчс), айсен николаев, наводнения в россии — 2024