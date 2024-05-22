Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о состоянии здоровья главы Минобороны Италии - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/italiya-1947743286.html
Стало известно о состоянии здоровья главы Минобороны Италии
Стало известно о состоянии здоровья главы Минобороны Италии - РИА Новости, 22.05.2024
Стало известно о состоянии здоровья главы Минобороны Италии
Госпитализированный во вторник глава минобороны Италии Гуидо Крозетто пробудет в римской больнице до конца недели, следует из заявления, опубликованного на... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:06
2024-05-22T19:06
в мире
гуидо крозетто
министерство обороны италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947742549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5784adb0898d8908eed5f91024f58696.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госпитализированный во вторник глава минобороны Италии Гуидо Крозетто пробудет в римской больнице до конца недели, следует из заявления, опубликованного на сайте оборонного ведомства. "Хотя клиническая картина и проводимые обследования не вызывают опасений, министр останется в больнице еще на несколько дней лишь в качестве меры предосторожности", - говорится в заявлении. Телеканал Rai News накануне сообщал, что Крозетто доставлен в больницу на машине скорой помощи, ему стало плохо во время заседания Верховного совета обороны страны. Согласно заявлению на сайте минобороны, в котором приводятся слова главы отделения кардиологии Джузеппе Специале, обследование выявило у министра новый эпизод перикардита, то есть воспалительное поражение тканевой оболочки сердца. Отмечается, что пребывание министра в больнице растянется до конца недели. Согласно заявлению, новый эпизод проявился в гораздо более болезненной форме, чем тот, что был в феврале, сейчас состояние министра "заметно улучшается". В феврале агентство Nova со ссылкой на заявление минобороны передавало, что Крозетто был госпитализирован с подозрением на перикардит. В 2013 Крозетто уже имел проблемы с сердцем, писала газета Repubblica. Тогда он провел ночь в больнице на обследовании, а свои жалобы объяснил стрессом и частым курением.
https://ria.ru/20240522/fitso-1947719784.html
https://ria.ru/20240521/korol-1947421523.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947742549_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_8aa0aa674e19ee1269bd60ddb40a5f30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гуидо крозетто, министерство обороны италии
В мире, Гуидо Крозетто, Министерство обороны Италии
Стало известно о состоянии здоровья главы Минобороны Италии

Глава Минобороны Италии Крозетто пробудет в больнице до конца недели

© AP Photo / Goeffroy van der HasseltГлава минобороны Италии Гуидо Крозетто
Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Goeffroy van der Hasselt
Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госпитализированный во вторник глава минобороны Италии Гуидо Крозетто пробудет в римской больнице до конца недели, следует из заявления, опубликованного на сайте оборонного ведомства.
«
"Хотя клиническая картина и проводимые обследования не вызывают опасений, министр останется в больнице еще на несколько дней лишь в качестве меры предосторожности", - говорится в заявлении.
Мужчина с флагом Словакии у здания университетской больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где проходит лечение раненый премьер-министр Роберт Фицо, в Банска-Бистрице - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В больнице Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения
17:25
Телеканал Rai News накануне сообщал, что Крозетто доставлен в больницу на машине скорой помощи, ему стало плохо во время заседания Верховного совета обороны страны. Согласно заявлению на сайте минобороны, в котором приводятся слова главы отделения кардиологии Джузеппе Специале, обследование выявило у министра новый эпизод перикардита, то есть воспалительное поражение тканевой оболочки сердца.
Отмечается, что пребывание министра в больнице растянется до конца недели.
Согласно заявлению, новый эпизод проявился в гораздо более болезненной форме, чем тот, что был в феврале, сейчас состояние министра "заметно улучшается".
В феврале агентство Nova со ссылкой на заявление минобороны передавало, что Крозетто был госпитализирован с подозрением на перикардит. В 2013 Крозетто уже имел проблемы с сердцем, писала газета Repubblica. Тогда он провел ночь в больнице на обследовании, а свои жалобы объяснил стрессом и частым курением.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Наследный принц Саудовской Аравии рассказал о состоянии здоровья короля
Вчера, 14:33
 
В миреГуидо КрозеттоМинистерство обороны Италии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала