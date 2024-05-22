https://ria.ru/20240522/italiya-1947743286.html

Стало известно о состоянии здоровья главы Минобороны Италии

Стало известно о состоянии здоровья главы Минобороны Италии - РИА Новости, 22.05.2024

Стало известно о состоянии здоровья главы Минобороны Италии

Госпитализированный во вторник глава минобороны Италии Гуидо Крозетто пробудет в римской больнице до конца недели, следует из заявления, опубликованного на... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:06

2024-05-22T19:06

2024-05-22T19:06

в мире

гуидо крозетто

министерство обороны италии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госпитализированный во вторник глава минобороны Италии Гуидо Крозетто пробудет в римской больнице до конца недели, следует из заявления, опубликованного на сайте оборонного ведомства. "Хотя клиническая картина и проводимые обследования не вызывают опасений, министр останется в больнице еще на несколько дней лишь в качестве меры предосторожности", - говорится в заявлении. Телеканал Rai News накануне сообщал, что Крозетто доставлен в больницу на машине скорой помощи, ему стало плохо во время заседания Верховного совета обороны страны. Согласно заявлению на сайте минобороны, в котором приводятся слова главы отделения кардиологии Джузеппе Специале, обследование выявило у министра новый эпизод перикардита, то есть воспалительное поражение тканевой оболочки сердца. Отмечается, что пребывание министра в больнице растянется до конца недели. Согласно заявлению, новый эпизод проявился в гораздо более болезненной форме, чем тот, что был в феврале, сейчас состояние министра "заметно улучшается". В феврале агентство Nova со ссылкой на заявление минобороны передавало, что Крозетто был госпитализирован с подозрением на перикардит. В 2013 Крозетто уже имел проблемы с сердцем, писала газета Repubblica. Тогда он провел ночь в больнице на обследовании, а свои жалобы объяснил стрессом и частым курением.

https://ria.ru/20240522/fitso-1947719784.html

https://ria.ru/20240521/korol-1947421523.html

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в мире, гуидо крозетто, министерство обороны италии