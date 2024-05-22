https://ria.ru/20240522/istochnik-1947607813.html

Россия не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщил источник

Россия не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщил источник - РИА Новости, 22.05.2024

Россия не планирует пересматривать госграницу на Балтике, сообщил источник

Москва не собирается пересматривать госграницу на Балтийском море, сообщил военно-дипломатический источник. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:37

2024-05-22T11:37

2024-05-22T12:07

россия

балтийское море

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва не собирается пересматривать госграницу на Балтийском море, сообщил военно-дипломатический источник."Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет", — сказал он.Так источник прокомментировал заявление Минобороны о планах обновить координаты госграницы в акватории Балтийского моря.В ведомстве поясняли, что предполагается признать недействительным список координат точек, определявших положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей. Там указали, что сейчас прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию страны, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу ее внутренних морских вод.Комментируя ситуацию, в МИД Финляндии заявили, что "прорабатывают детали". Там выразили надежду, что Россия, как участник Конвенции ООН по морскому праву, будет действовать в соответствии с этим документом.

https://ria.ru/20201124/narusheniya-1586135708.html

https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943625090.html

россия

балтийское море

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россия, балтийское море