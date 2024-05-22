https://ria.ru/20240522/investitsii-1947752213.html

Предприниматели вложат в 4 инвестпроекта в Пермском крае 2,9 млрд рублей

Предприниматели вложат в 4 инвестпроекта в Пермском крае 2,9 млрд рублей - РИА Новости, 22.05.2024

Предприниматели вложат в 4 инвестпроекта в Пермском крае 2,9 млрд рублей

Проектам по возведению в Пермском крае крупного индустриально-логистического парка, созданию сети зарядных станций и придорожного сервиса, а также по расширению РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T20:06

2024-05-22T20:06

2024-05-22T20:06

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ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Проектам по возведению в Пермском крае крупного индустриально-логистического парка, созданию сети зарядных станций и придорожного сервиса, а также по расширению производства развлекательных комплексов присвоен статус "приоритетный", в объекты будет инвестировано 2,9 миллиарда рублей, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства."Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата в Пермском крае с участием главы региона Дмитрия Махонина присвоил статус "приоритетный" инвестпроектам четырех компаний, которые расширят действующее производство и создадут новые объекты в сфере логистики и инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении.Уточняется, что компания "Синергия" планирует построить под Пермью за 2,4 миллиарда рублей индустриально-логистический парк "Дружба. Пермь". Его площадь составит не менее 55 тысяч квадратных метров. Объект введут в эксплуатацию в 2027 и 2028 годах. После присвоения проекту статуса "приоритетный" власти должны предоставить компании три участка общей площадью 36 гектаров. Также "Синергия" планирует претендовать на получение льготы по налогу на имущество организаций.Пермский завод "Авира", специализирующийся на изготовлении детских и семейных развлекательных комплексов, намерен расширить производственную базы и ввести в эксплуатацию новый блок технологического оборудования. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции в два раза, сократить сроки ее изготовления. В проект предприятие до 2026 года инвестирует 287 миллионов рублей.Еще две компании реализуют инвестпроекты в сфере создания придорожной инфраструктуры и зарядных станций для электротранспорта. Так, АО "МБКИ" оборудует в регионе 30 зарядных станций для электротранспорта, а фирма "Микросилика" - многофункциональный комплекс придорожного сервиса в Краснокамском районе.

https://ria.ru/20240522/prikame-1947659911.html

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Наталья Макарова

твой бизнес – новости, экономика, пермский край, пермь, дмитрий махонин, синергия