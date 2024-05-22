https://ria.ru/20240522/installyatsiya-1947612515.html
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая - РИА Новости, 22.05.2024
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая
Мужчина, осквернивший инсталляцию ко Дню Победы в центре Севастополя, установлен и задержан, сообщило городское управление МВД РФ. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:50
2024-05-22T11:50
2024-05-22T11:50
происшествия
севастополь
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Мужчина, осквернивший инсталляцию ко Дню Победы в центре Севастополя, установлен и задержан, сообщило городское управление МВД РФ. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждают его авторы, нетрезвый мужчина помочился, спрятавшись за инсталляцию ко Дню Победы на площади Ушакова в центре Севастополя. Возбуждено уголовное дело за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. В полиции подчеркнули, что видеозапись получила широкое распространение в соцсетях, вызвав справедливое негодование жителей города. "В Севастополе полицейские установили и задержали мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы", - говорится в сообщении. Операцию по задержанию проводил центр по противодействию экстремизму при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Осквернившим инсталляцию оказался 27-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов. "Мужчина признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения", - добавили в полиции.
https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html
https://ria.ru/20240520/zaderzhanie-1947101264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы
Происшествия, Севастополь, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), День Победы
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая
В Севастополе нашли и задержали мужчину, осквернившего инсталляцию ко Дню Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Мужчина, осквернивший инсталляцию ко Дню Победы в центре Севастополя, установлен и задержан, сообщило городское управление МВД РФ.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждают его авторы, нетрезвый мужчина помочился, спрятавшись за инсталляцию ко Дню Победы на площади Ушакова в центре Севастополя. Возбуждено уголовное дело за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.
В полиции подчеркнули, что видеозапись получила широкое распространение в соцсетях, вызвав справедливое негодование жителей города.
"В Севастополе полицейские установили и задержали мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы", - говорится в сообщении.
Операцию по задержанию проводил центр по противодействию экстремизму при силовой поддержке СОБР Росгвардии
. Осквернившим инсталляцию оказался 27-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов.
"Мужчина признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения", - добавили в полиции.