Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/installyatsiya-1947612515.html
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая - РИА Новости, 22.05.2024
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая
Мужчина, осквернивший инсталляцию ко Дню Победы в центре Севастополя, установлен и задержан, сообщило городское управление МВД РФ. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:50
2024-05-22T11:50
происшествия
севастополь
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Мужчина, осквернивший инсталляцию ко Дню Победы в центре Севастополя, установлен и задержан, сообщило городское управление МВД РФ. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждают его авторы, нетрезвый мужчина помочился, спрятавшись за инсталляцию ко Дню Победы на площади Ушакова в центре Севастополя. Возбуждено уголовное дело за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. В полиции подчеркнули, что видеозапись получила широкое распространение в соцсетях, вызвав справедливое негодование жителей города. "В Севастополе полицейские установили и задержали мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы", - говорится в сообщении. Операцию по задержанию проводил центр по противодействию экстремизму при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Осквернившим инсталляцию оказался 27-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов. "Мужчина признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения", - добавили в полиции.
https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html
https://ria.ru/20240520/zaderzhanie-1947101264.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы
Происшествия, Севастополь, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), День Победы
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая

В Севастополе нашли и задержали мужчину, осквернившего инсталляцию ко Дню Победы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Мужчина, осквернивший инсталляцию ко Дню Победы в центре Севастополя, установлен и задержан, сообщило городское управление МВД РФ.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждают его авторы, нетрезвый мужчина помочился, спрятавшись за инсталляцию ко Дню Победы на площади Ушакова в центре Севастополя. Возбуждено уголовное дело за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Москве вандал закрасил фото ветерана на стенде в парке
29 февраля, 10:58
В полиции подчеркнули, что видеозапись получила широкое распространение в соцсетях, вызвав справедливое негодование жителей города.
"В Севастополе полицейские установили и задержали мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы", - говорится в сообщении.
Операцию по задержанию проводил центр по противодействию экстремизму при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Осквернившим инсталляцию оказался 27-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов.
"Мужчина признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения", - добавили в полиции.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Задержан житель Биробиджана, планировавший теракт в День Победы
20 мая, 09:17
 
ПроисшествияСевастопольРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)День Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала