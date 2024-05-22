https://ria.ru/20240522/installyatsiya-1947612515.html

В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая

В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая - РИА Новости, 22.05.2024

В Севастополе задержали мужчину, осквернившего инсталляцию к 9 мая

Мужчина, осквернивший инсталляцию ко Дню Победы в центре Севастополя, установлен и задержан, сообщило городское управление МВД РФ. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:50

2024-05-22T11:50

2024-05-22T11:50

происшествия

севастополь

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Мужчина, осквернивший инсталляцию ко Дню Победы в центре Севастополя, установлен и задержан, сообщило городское управление МВД РФ. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждают его авторы, нетрезвый мужчина помочился, спрятавшись за инсталляцию ко Дню Победы на площади Ушакова в центре Севастополя. Возбуждено уголовное дело за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. В полиции подчеркнули, что видеозапись получила широкое распространение в соцсетях, вызвав справедливое негодование жителей города. "В Севастополе полицейские установили и задержали мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы", - говорится в сообщении. Операцию по задержанию проводил центр по противодействию экстремизму при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Осквернившим инсталляцию оказался 27-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов. "Мужчина признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения", - добавили в полиции.

https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html

https://ria.ru/20240520/zaderzhanie-1947101264.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы