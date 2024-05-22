https://ria.ru/20240522/imas-1947651685.html

Большинство молдаван против закона о голосовании по почте, показал опрос

Большинство молдаван против закона о голосовании по почте, показал опрос - РИА Новости, 22.05.2024

Большинство молдаван против закона о голосовании по почте, показал опрос

Свыше 60% жителей Молдавии считают дискриминационным решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) организовать голосование на президентских выборах... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:03

2024-05-22T14:03

2024-05-22T14:03

в мире

молдавия

сша

канада

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853945533_0:199:3071:1926_1920x0_80_0_0_bbe17220cce3182cffcddb9eb5a89959.jpg

КИШИНЕВ, 22 мая – РИА Новости. Свыше 60% жителей Молдавии считают дискриминационным решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) организовать голосование на президентских выборах по почте только для граждан из определенных стран, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в мае Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии попросили высказать мнение по поводу закона о голосовании по почте за рубежом для представителей молдавской диаспоры лишь из некоторых стран. Более половины опрошенных (62%) считают это решение дискриминационным, 29% респондентов уверены, что на первом этапе оно правильное, а 9% не смогли определиться с мнением по этому поводу. Опрос проводился со 2 по 19 мая в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Согласно новому закону, Центризбирком Молдавии будет учитывать несколько критериев, чтобы определить, жителям какой страны можно разрешить голосовать по почте. Из одной страны должно быть подано минимум 30 заявок, в стране должна быть качественная и надежная почтовая служба. Также государство, в котором проживают молдавские избиратели, должно поддерживать дипломатические отношения с Молдавией, соблюдать международные стандарты проведения выборов и не находиться в военном конфликте. Президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены. Депутаты блока коммунистов и социалистов 20 мая оспорили законопроект в Конституционном суде, поскольку считают его дискриминационным. Оппозиция возмущена, что голосовать по почте смогут не все представители диаспоры, а лишь малая часть. Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240520/moldaviya-1947239464.html

https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946096900.html

молдавия

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, сша, канада, майя санду