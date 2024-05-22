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Грузия осудила Венецианскую комиссию за призыв отозвать закон об иноагентах - РИА Новости, 22.05.2024
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01:24 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/gruziya-1947551474.html
Грузия осудила Венецианскую комиссию за призыв отозвать закон об иноагентах
Грузия осудила Венецианскую комиссию за призыв отозвать закон об иноагентах - РИА Новости, 22.05.2024
Грузия осудила Венецианскую комиссию за призыв отозвать закон об иноагентах
Заключение Венецианской комиссии о призыве к властям Грузии отозвать закон об иноагентах содержит множество необоснованных фактов, заявила член парламентского... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T01:24
2024-05-22T01:24
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
венецианская комиссия
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ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Заключение Венецианской комиссии о призыве к властям Грузии отозвать закон об иноагентах содержит множество необоснованных фактов, заявила член парламентского большинства Саломе Курасбедиани. Грузинские СМИ ранее распространили отчет Венецианской комиссии, в котором отмечено, что комиссия призывает власти Грузии "отменить закон в его нынешнем виде". В документе сказано, что закон не соответствуют строгим требованиям, содержащимся в статьях Европейской конвенции о правах человека, а его фундаментальные недостатки вызовут негативные последствия в связи с выражением мнений, неприкосновенностью частной жизни, участием в общественных делах и запретом дискриминации. "В отчете Венецианской комиссии еще раз подтверждается, что не существует никаких правовых или иных аргументов против грузинского закона о прозрачности. В заключении Венецианской комиссии мы видим множество необоснованных и противоречивых юридических рассуждений, а также грубые искажение фактов, что еще больше поощряет радикализацию конкретных групп. Печально, что платформу Венецианской комиссии использовали для вынесения предвзятых политических оценок вместо профессиональных рассуждений, что вновь и вновь наносит ущерб репутации Венецианской комиссии", - заявила на брифинге Курасбедиани. Парламент Грузии в минувший вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили при этом решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен.
https://ria.ru/20240521/gruziya-1947511931.html
https://ria.ru/20240520/gruziya-1947124375.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Венецианская комиссия
Грузия осудила Венецианскую комиссию за призыв отозвать закон об иноагентах

Власти Грузии осудили призыв Венецианской комиссии отозвать закон об иноагентах

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 мая - РИА Новости. Заключение Венецианской комиссии о призыве к властям Грузии отозвать закон об иноагентах содержит множество необоснованных фактов, заявила член парламентского большинства Саломе Курасбедиани.
Грузинские СМИ ранее распространили отчет Венецианской комиссии, в котором отмечено, что комиссия призывает власти Грузии "отменить закон в его нынешнем виде". В документе сказано, что закон не соответствуют строгим требованиям, содержащимся в статьях Европейской конвенции о правах человека, а его фундаментальные недостатки вызовут негативные последствия в связи с выражением мнений, неприкосновенностью частной жизни, участием в общественных делах и запретом дискриминации.
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"В отчете Венецианской комиссии еще раз подтверждается, что не существует никаких правовых или иных аргументов против грузинского закона о прозрачности. В заключении Венецианской комиссии мы видим множество необоснованных и противоречивых юридических рассуждений, а также грубые искажение фактов, что еще больше поощряет радикализацию конкретных групп. Печально, что платформу Венецианской комиссии использовали для вынесения предвзятых политических оценок вместо профессиональных рассуждений, что вновь и вновь наносит ущерб репутации Венецианской комиссии", - заявила на брифинге Курасбедиани.
Парламент Грузии в минувший вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили при этом решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен.
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20 мая, 10:35
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеВенецианская комиссия
 
 
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