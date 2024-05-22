https://ria.ru/20240522/genkonsulstvo-1947773125.html

Легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства России в Бонне

Легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства России в Бонне - РИА Новости, 22.05.2024

Легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства России в Бонне

Легковой автомобиль въехал в среду вечером в ворота генерального консульства РФ в немецком Бонне, нанеся им материальный ущерб, сообщила дипмиссия в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T23:49

2024-05-22T23:49

2024-05-22T23:49

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в среду вечером в ворота генерального консульства РФ в немецком Бонне, нанеся им материальный ущерб, сообщила дипмиссия в Telegram-канале, добавив, что водителя задержала полиция."Двадцать второго мая 2024 г. около 20.00 (21.00 мск) въездные ворота Генерального консульства России в Бонне были повреждены в результате въезда в них легкового автомобиля, водитель которого, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - говорится в сообщении консульства,"В течение нескольких минут прибыли вызванные по сигналу Генконсульства представители полиции, задержали злоумышленника, который не оказывал им сопротивление, провели осмотр места происшествия, зафиксировали факты и улики, а также нанесённый имуществу загранучреждения ущерб. Автомобиль был эвакуирован", - сообщила дипмиссия.Генеральное консульство выразило надежду на быстрое и профессиональное расследование происшествия.

https://ria.ru/20231229/passau-1918947616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, бонн, германия